Fútbol/Champions.- Tuchel: "El Bayern está acostumbrado a estos partidos, pero no es decisivo"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, reconoció que el Bayern de Múnich tiene la experiencia que no tiene su equipo en citas como la de este domingo, una final de la Liga de Campeones que se han "merecido" jugar y donde buscarán su primera conquista.



"Hablo mucho con Keylor (Navas), Ángel (Di Maria), Neymar. En esta competición, el Bayern tiene la ventaja de estar acostumbrado a jugar estos partidos, es un gran club, no es una ventaja pequeña pero tampoco decisiva. Es un gran desafío contra el Bayern, estamos seguros. Merecemos estar aquí", dijo en rueda de prensa.



El técnico de los franceses reconoció que comparte esos ratos con los jugadores que ya saben lo que es ganar el torneo que busca por primera vez el PSG. Por otro lado, Tuchel explicó que no es momento para grandes cambios sino para confiar en lo que vienen haciendo.



"Va a ser muy difícil, el Bayern tiene calidad individual, pero siempre hay espacios y soluciones. Tenemos que encontrar una mezcla entre jugar liberados, jugar con confianza y encontrar situaciones clave. La final no es el momento para hacer grandes cambios. Lo prepararemos como Dortmund, Atalanta, Leipzig", apuntó.



Además, Tuchel se refirió a las opciones de jugar de Verratti y Navas. "Marco (Verratti) e Idrissa (Gueye) han estado entrenando con nosotros en los últimos días, ambos están disponibles. Para Keylor, es diferente, lo intentará hoy y luego tomaremos una decisión", explicó.



"Marco Verratti puede jugar, es cuestión de dolor. No era musculoso. Recibió un golpe muy, muy doloroso, pero ahora, si se siente bien y está entrenando sin problemas, está disponible. 90 o 120 minutos, va a ser difícil. Después del entrenamiento, decidiremos si comienza o termina el partido", añadió.