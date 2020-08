Fútbol/Champions.- Flick: "En los últimos diez meses hemos impuesto nuestra filosofía"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Bayern de Múnich, Hans-Dieter Flick, se declaró advertido de los peligros del PSG de cara a la final de la Liga de Campeones este domingo, el peligro que generen a su espalda, pero recordó que en los últimos meses su juego se ha impuesto.



"El PSG tiene muchas cualidades, son similares a las del Barça. Es un buen equipo, con jugadores increíbles y mucha velocidad. Va a ser un partido muy interesante", dijo en la rueda de prensa previa a la final que se jugará en el Estadio Da Luz (Lisboa).



El técnico de los alemanes no solo elogió el ataque de los galos. "La defensa funciona como un ataque, solo ha encajado cinco goles en la Champions, con jugadores de primer nivel como Thiago Silva y Marquinhos en el medio que tienen una calidad enorme. Tenemos un plan y un proyecto y espero que logremos implementarlos", afirmó.



Flick recordó que el Bayern no ha perdido un partido en 2020. "Tenemos que presionar el balón y nuestro juego es estar en posición alta, con espacio en la espalda. Es importante cerrar las líneas de paso, no ofrecer espacios. Pero en los últimos diez meses siempre hemos impuesto nuestra filosofía y esa fue la clave del éxito, así que no vamos a cambiar mucho", apuntó.



"No tengo tiempo para pensar en eso (valoración de la temporada). Hemos evolucionado mucho. Tenemos calidad, ponemos intensidad, placer, y eso es importante para ganar. Jugamos contra los mejores, todos los jugadores están dispuestos a darlo todo y mañana (domingo) será un partido especial, podemos ser campeones", añadió.



Además, el preparador del Bayern confesó sus inquietudes sobre el once. "Hablé con Boateng y hoy se entrenará con nosotros. Soy un entrenador al que le gusta esperar hasta el último entrenamiento. Veremos entonces, lo discutiré con mi personal y tomaremos una decisión. Espero que esté en buena forma. Pavard me alegro de que haya podido estar con nosotros. No estoy seguro de que sea al 100%, lo veremos después del entrenamiento", terminó.