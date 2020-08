Flick no cambiará el planteamiento del Bayern por Neymar y Mbappé

El Bayern Múnich no cambiará su filosofía y jugará con una presión alta y una defensa adelantada, el domingo en la final de la Champions League, anunció este sábado su técnico Hansi Flick, a pesar de la presencia de Neymar y Kilian Mbappé en las filas del PSG.

- Presión, 'garantía de éxito' -

Hansi Flick: "La presión alta es lo que nos caracteriza. Dejamos pocos espacios al adversario, pero evidentemente el espacio detrás de nuestra línea de defensa es más grande. Hemos visto de nuevo los partidos contra Barcelona y Lyon, será importante para nosotros cerrar la puerta a sus pases en profundidad y no dejarles el balón. Sabemos evidentemente que el PSG tiene jugadores muy rápidos, pero en los diez últimos meses hemos impuesto nuestra filosofía, la presión alta es la garantía de nuestro éxito, no vamos a cambiar gran cosa".

Joshua Kimmich (defensa del Bayern): "Mbappé y Neymar tienen evidentemente una velocidad increíble, tenemos que prestar atención, porque sin duda van más rápido que otros jugadores. Pero no creo que nos tengamos que meter atrás".

- Pavard y Boateng a la espera -

Flick: "Estoy contento, como todos nosotros, porque Benjamin Pavard (que sale de una lesión) pueda regresar al grupo. Ha hecho una temporada formidable y nos va bien, también por su mentalidad. No estoy convencido de que esté preparado al 100%. Hoy (sábado) hay todavía un entrenamiento, luego veré con mi equipo cómo componemos el equipo".

"Jérôme Boateng (lesionado contra el Lyon) se entrenará hoy. Soy un técnico al que le gusta esperar a la última sesión antes del partido para decidir".

Kimmich: "Todavía no tenemos la composición del equipo, pero parto del principio de que voy a jugar de lateral derecho (posición en la que ha sustituido a Pavard en la 'Final 8').

- ¿Perisic, Coman o Coutinho?

Flick: "Ivan, Philippe y Kingsley han jugado bien en este torneo y han mostrado que son muy importantes. Mañana es nuestro tercer partido en una semana, tengo que tener en cuenta las fuerzas que tiene cada uno. Decidiremos también después del entrenamiento".

- El PSG, 'los mejores' -

Flick: "Jugamos contra los mejores de los mejores. Es un equipo de alto nivel, con mucha velocidad y muy buenos jugadores. No solamente en ataque, también detrás con Thiago Silva y Marquinhos. Solo han encajado cinco goles en la Champions, vemos que no solamente su ataque funciona, también su defensa. Tenemos un plan, espero que podamos aplicarlo. No podremos ganar si no estamos todos al 100%".

- 'Aprecio a Tuchel' -

Flick: "Estamos contentos de jugar contra uno de los mejores equipos del mundo, con uno de los mejores entrenadores. Estoy contento de reencontrarme con Thomas mañana, le aprecio mucho como entrenador y como persona".

cpb/pm/dr