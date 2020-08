Eugenia Martínez de Irujo y Ainhoa Arteta, aplaudidas por el uso de la mascarilla

MADRID, 22 (CHANCE)



El uso obligatorio de la mascarilla es algo que no nos ha pillado desprevenidos y es que se ha convertido en un complemento más a la hora de salir de nuestras casas. Antes de salir de nuestro hogar no solamente tenemos que estar atentos de no olvidarnos de las llaves, el bolso, las gafas de sol... también de la mascarilla, no solo por la multa que podemos recibir, sino por la seguridad de uno mismo y de los demás.



Muchos son los famosos que están dando ejemplo de ello, que se dejan fotografiar o acuden a eventos públicos con la mascarilla para concienciar a todos sus seguidores de lo importante que es la obediencia de las medidas de seguridad.



Eugenia Martínez de Irujo y Ainhoa Arteta han disfrutado juntas de una velada en la que se han dejado fotografiar con las mascarillas y han sido muy aplaudidas por los seguidores de ambas en redes sociales. Ha sido la hija de la Duquesa de Alba quien ha subido dicha imagen a su perfil de Instagram y quien, sin saberlo, se ha convertido en un claro ejemplo para todos sus fans.