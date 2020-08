Espargaró y Canet estrenan "pole" en sus categorías y Rodrigo en la temporada

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Madrid, 22 ago (EFE).- Los españoles Pol Espargaró (KTM RC 16) y Arón Canet (Speed Up) se estrenaron en sus respectivas categorías en el casillero de las "pole position" con sus mejores registros para el Gran Premio de Estiria de MotoGP en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, en el que el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda) consiguió su primera "pole" de la temporada.

Espargaró consiguió al fin su anhelada "pole position" con el fabricante austríaco y lo ha hecho, además, en el circuito propiedad del principal patrocinador del equipo, motivo para doble celebración.

El piloto de KTM acabó por delante del japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) y del francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19), que tuvo una actuación más que encomiable, sobre todo porque tuvo que disputar la primera clasificación y salió a pista sabiendo que por sanción tendrá que salir a carrera desde la calle de talleres y, además, apenas tres días después de ser operado de una pequeña fractura de escafoides.

Como Zarco, que no salió en los cuartos libres, también el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20), al que una fuerte caída por la mañana le provocó algunas molestias en un hombro, salió a pista en los cuartos libres, pero decidió regresar a su taller tras dar una vuelta para ser tratado con analgésicos y esperar a que estos hicieran efecto.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) fue el primero en marcar vuelta rápida, por delante de su compatriota Johann Zarco, en 1:23.866, aunque las diferencias entre los primeros clasificados eran prácticamente inexistentes y, de hecho no tardó mucho Pol Espargaró en rebajarlo al rodar en 1:23.645.

Una vuelta más tarde Takaaki Nakagami paró el cronometro en 1:23.602 que le daba el liderato, con los pilotos de Ducati y Suzuki algo retrasados en esa pelea frente al de Honda, KTM y las Yamaha de Quartararo y Viñales, pero a menos de dos minutos para el final Pol Espargaró recuperó la primera posición al rodar apenas veintidós milésimas de segundo más rápido que Nakagami, en 1:23.580.

El japonés intentó recuperar la primera plaza y así conseguir su primera "pole position", pero se canceló su vuelta al superar los límites del circuito en la primera curva, mientras que el español Joan Mir (Suzuki GSX RR) fue el gran beneficiado de la situación de Zarco, pues al cumplir con su sanción, él "hereda" su puesto en la primera línea de salida, con Jack Miller, Maverick Viñales y Alex Rins en la segunda.

El español Arón Canet (Speed Up) consiguió en su temporada de debutante en la categoría de Moto2 su primera "pole position" por delante del también español Jorge Martín y del japonés Tetsuta Nagashima, ambos compañeros de equipo en la escudería KTM Red Bull.

En la segunda se clasificaron el español Augusto Fernández, el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) y el australiano Remy Gardner, que terminó de ver la sesión desde los monitores de su taller al sufrir una caída en la que su moto acabo muy dañada.

El hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda) consiguió su primera "pole position" de la temporada y la quinta de su carrera deportiva, por delante de Raúl Fernández (KTM) y de Tatsuki Suzuki (Honda), en tanto que Jaume Masiá no pudo pasar de la decimoctava posición al ser sancionado sin hacer la segunda clasificación por hacer caso omiso a los comisarios cuando acabó líder la primera clasificación pero se cayó y fue vertiendo aceite en la pista hasta llegar a la calle de talleres.

