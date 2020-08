Entrenador de Estral advierte a Aze que les dará "un choque con la realidad"

Fotografía cortesía de Riot Games, con fecha del 14 de julio de 2019, en la que se observa a Carlos 'Soren' Ibarra, entrenador de Estral Esports, bicampeón mexicano de League of Legends, en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games/ SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 22 ago (EFE).- Carlos 'Soren' Ibarra, entrenador de Estral Esports, bicampeón mexicano de League of Legends (LoL), advirtió a Team Aze, su rival en la final del Clausura 2020 de la División de Honor (DDH), que les dará un choque con la realidad.

"Están confiados, pero no tienen poseen con qué respaldarse. La partida que nos ganaron teníamos una ventaja absurda y perdimos por un error nuestro, qué triste para ellos. En Aze se creen mejor de lo que son y vamos a darles un choque de realidad en la final", explicó este sábado a Efe.

El pasado abril Estral se convirtió en el primer bicampeón de la DDH, el principal circuito de League of Legends en el país, y ahora busca un histórico tricampeonato con una plantilla dirigida por Soren, técnico que llevó a Infinity Esports al Mundial en 2018.

"Somos superiores a Aze técnicamente, tenemos más experiencia, estuve cuatro años dirigiendo en Primera División, fui campeón y clasifiqué al Mundial", añadió el estratega que llevó a Infinity a los cuartos de final en el Apertura 2020 de la Liga Latinoamérica (LLA), el principal torneo de LoL en la región.

El mexicano Soren, que en el Mundial de 2018 logró vencer en una partida al actual subcampeón del mundo, G2 Esports, pronosticó que si su escuadra es ordenada y tiene un juego limpio, vencerá 3-1 en la final a Aze, subcampeón del Apertura.

"El juego de Aze depende mucho del 'split push' en las partidas. Contra nosotros nunca quieren pelear y no se enfocan en los objetivos, se les complica bastante la partida", expresó.

Sobre su plantilla, liderada por el colombiano Jairo 'Zelt' Urbina y el argentino Tadeo 'AquaSonic' Forestieri, comentó que son superiores en el macro juego e individualmente que sus rivales.

"Una de nuestras debilidades es que cuando las cosas no salen a nuestra manera, solemos perdernos un poco, pero hemos tratado de irlo trabajarlo y pienso que estaremos bien para la final", señaló Soren.

El estratega expuso estar cómodo dirigiendo a Estral y que aceptó la propuesta de entrenar en segunda división por el proyecto de los Dioses Egipcios, que no está lejos de uno de LLA.

"Para ser un equipo de segunda división hacen las cosas muy bien, se esfuerzan por tener a sus jugadores como si fueran de LLA, tienen Gaming House y hay gente que se encarga de todas cumplir las necesidades de los jugadores y de mí", concluyó.

Estral y Aze se enfrentarán el próximo miércoles en la final del Clausura 2020 de la DDH.