En Estocolmo, nueva reunión para Duplantis en 2020, el que debería haber sido su año

Deslumbrante nuevo 'recordman' del mundo de salto con garrocha en febrero (6,18 m), el sueco Armand Duplantis, de tan solo 20 años, veía el mundo a sus pies en este año olímpico. La crisis sanitaria lo puso todo patas arriba.

'Mondo', como le llama todo el mundo, participará el domingo en Estocolmo (13h00 GMT) en la segunda reunión de la Liga de Diamante de una temporada casi en blanco, luego de que los JO fueran aplazados a 2021, el Europeo cancelado y las competiciones dejaran de contar para la clasificación olímpica.

Antes de que la pandemia del nuevo coronavirus confinara a gran parte del planeta, el sueco, que creció en Estados Unidos, había firmado un invierno excepcional mejorando dos veces en una semana, en Torun (Polonia) y Glasgow (Escocia), el récord del mundo que ostentaba el francés Renaud Lavillenie (6,16 m) con una soltura increíble.

"He perdido ese impulso fantástico", explicó en rueda de prensa. "Pero siento todavía que puedo saltar alto, volver a ese estado de forma. Para ello habrá que encandenar las competiciones".

Confinado en la primavera boreal con sus padres, que también son sus entrenadores, en Lafayette (Estados Unidos), 'Mondo' se mantuvo gracias a la zona de salto del jardin familiar, y también jugó al golf con sus hermanos.

"Intenté mirar esto desde el lado positivo. Por supuesto que me hubiera gustado disputar todas esas competiciones. Pero pude pasar tiempo con mis dos hermanos, a los que veo poco. En cierta manera estuvo bien, aprovechar el tiempo para hacer otras cosas".

- Seis metros en Mónaco -

Tras regresar a Suecia en junio, Duplantis encadenó cinco competiciones y logró superar los seis metros en Mónaco el pasado viernes en la primera reunión internacional de la temporada, donde le sorprendió el regreso del "público" (5.000 personas autorizadas), aunque en Estocolmo se competirá a puerta cerrada.

"En las tres reuniones anteriores no había público, se ha convertido en lo normal, me había acostumbrado. ¡La energía del público en Mónaco casi me puso presión! Pero fue fantástico", declaró.

Campeón de Europa a los 18 años en Berlín en agosto de 2018, subcampeón del mundo en octubre pasado en Doha (Catar) por detrás del estadounidense Sam Kendricks, también presente en Estocolmo, parece que la gloria le espera a este prodigio del salto con garrocha, poseedor de una decena de récords del mundo extraoficiales en categorías inferiores desde sus siete años. La crisis sanitaria podría simplemente haber retrasado su ascenso a lo más alto.

Sonriente y afable, Duplantis se postula para ser una de las estrellas que llene el vacío dejado por la leyenda jamaicana Usain Bolt.

La pandemia también ha frenado la emisión de un largo documental, 'Born to fly' (Nacido para volar), fruto del trabajo del director Brennan Robideaux, que ha seguido a Duplantis con una cámara como si fuera su sombra durante más de tres años.

rg/fbr/bk/gh