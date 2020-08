EEUU.- El centro Carter de observadores contempla una misión sin precedentes en EEUU tras por la "erosión democrática"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El centro Carter de observación electoral, la organización fundada por el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, contempla la posibilidad de organizar una misión para las próximas elecciones en EEUU dada la "erosión democrática" organizada por el actual mandatario, Donald Trump, que está intentando deslegitimar el proceso poniendo en duda la fiabilidad del voto por correo.



El centro todavía no ha precisado las condiciones exactas de su misión, o si operaría en calidad de observador, pero sus responsables reconocen que es momento de "tomar una decisión para explorar un estudio directo de las cuestiones electorales en Estados Unidos; algo que hemos intentado evitar toda nuestra historia", ha explicado el director del programa para la Democracia del Centro, David Carroll, al diario 'The Independent'.



Carroll ha explicado que el centro ha dado prioridad a países donde hay "un potencial significativo para un cambio importante en la calidad de la democracia", o donde la democracia está "bajo una grave amenaza". "Hasta los últimos diez años, jamás habría pensado en metera Estados Unidos en esa categoría. Pero el Centro Carter opina que el estado de la democracia en Estados Unidos se ha ido erosionando cada vez más".



"Esta es la primera vez que realmente lo estamos viendo con claridad", ha agregado Carroll, director en un centro que ha supervisado más de 110 comicios en todo el mundo en África o America Latina desde 1989.



El centro está barajando la decisión a sabiendas de que ha sido fundado por un presidente demócrata, pero es sintomático de críticas vertidas por otros expresidentes del partido, como Barack Obama, quien avisó de que Trump "derribará nuestra democracia si cree que es lo que necesita para ganar".



El Centro Carter todavía se encuentra en las primeras etapas de decidir exactamente cómo será su misión en los Estados Unidos o quiénes participarán. Pero es probable que se centre en concienciar a la población de algunos de los problemas que surgen en el ciclo electoral de este año, como las papeletas por correo.



ELECCIONES FRAUDULENTAS



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a denunciar este jueves el mecanismo del voto por correo de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, que ha pronosticado como "las más fraudulentas de la historia", por la falta de fiabilidad de este método, tal y como lleva avisando desde hace meses sin aportar prueba alguna, según sus críticos y analistas electorales.



"Van a enviar 51 millones de papeletas a cualquiera. Nadie sabe quién las va a recibir", ha declarado Trump este jueves en una entrevista en el programa del presentador Sean Hannity para la cadena Fox News. "Es horrible. Todo el mundo lo sabe. No hace falta ni saber de política", ha declarado.



"Es que, además, la gente que las recibe ni siquiera las ha solicitado. Van a decir: 'Oye, me ha llegado una papeleta, genial, vamos a votar'. Es una cosa terrible", ha añadido.



Durante las últimas semanas, los abogados de Trump han intentado cimentar las críticas del presidente a través de la presentación de diversas apelaciones a las recientes elecciones locales en algunos estados del país, con poco éxito.



Así las cosas, desde el Centro Carter, sus responsables quieren hacer hincapié en "la importancia de los mecanismos de transparencia en torno a una elección como un medio para generar confianza en el proceso electoral y para tratar de acabar con la desconfianza y la desinformación sobre lo que está sucediendo", ha explicado Carroll.