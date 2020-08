Ecuador.- La Contraloría de Ecuador encuentra "inconsistencias" en el recuento de votos de las elecciones de 2019

02/04/2017 El presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE), Juan Pablo Pozo, ha informado de que el 41 por ciento del censo había ejercido su derecho a voto a las 12.00 horas en esta jornada de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR ANDES



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Controlaría de Ecuador ha encontrado "inconsistencias" en los sistemas informáticos para el control y supervisión del recuento de votos del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones seccionales de 2019.



Según el último estudio realizado por el organismo, ha constatado la inclusión de fallecidos en la lista electoral, extranjeros inscritos sin tener la documentación correspondiente, así como personas que fueron eliminadas del padrón sin justificación.



La autoridad fiscal ha trasladado que no existieron controles para comprobar la información de los ciudadanos que votaron y los que no. Por ello, ha considerado que existe una discordancia entre la información del padrón electoral y la obtenida tras los comicios, según recoge el diario 'El Comercio'.



Asimismo, ha considerado que el CNE no tenía controles digitales para garantizar el registro, control y cumplimiento de los procesos de inscripción de organizaciones políticas.



La Contraloría ha encontrado también interrupciones, lentitud en la presentación de información y cambios en las actas.