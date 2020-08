Coronavirus.- París cerrará al tráfico los Campos Elíseos y reforzará la seguridad para la final de la Liga de Campeones

29/12/2011 Imagen De Los Campos Eliseos De París (Francia) POLITICA MADRID ECONOMIA FRANCIA ESPAÑA EUROPA



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Los Campos Elíseos de París se convertirán este domingo en una zona peatonal y se desplegarán más de 3.000 policías para reforzar la seguridad en el corazón de la capital francesa para garantizar las medidas de prevención relacionadas con el coronavirus durante la final de la Liga de Campeones entre el PSG y el Bayern Múnich.



La ciudad de París ha optado por cerrar el bulevar de los Campos Elíseos al tráfico y dar más espacio a los seguidores en caso de celebración posterior por triunfo del PSG. Además, será "más sencillo" para las autoridades poder comprobar el distanciamiento social.



Unos 3.000 agentes de policía en el centro de París y alrededor del estadio del PSG, el Parque de los Príncipes, asegurarán que "las cosas marchen lo mejor posible", dijo este sábado el ministro del Interior de Francia, Gerald Darmanin, durante una visita a la prefectura de policía de París.



Unas 5.000 personas verán el partido en una pantalla gigante en el estadio parisino. Las fuerzas de seguridad deben garantizar que todos usen una mascarilla y prevenir cualquier tipo de violencia en un clima de tensión después de que dos tiendas fueran saqueadas y 36 personas detenidas en París tras la victoria de la semifinal del PSG contra el Leipzig.



La crisis del coronavirus también significa que lo más probable es que no haya celebración si ganasen los jugadores de Thomas Tuchel, ni en las calles, ni dentro del estadio. Todo, con el objetivo de evitar más contagios de COVID-19.



MEDIDAS SIMILARES DEL BAYERN



Lo mismo se aplica al Bayern, que dijo este sábado que el equipo sería recogido por un autobús en la pista del aeropuerto de Múnich y que "no sería visto" por los aficionados por idénticos motivos.



El club bávaro explicó que pretende evitar reuniones masivas en caso de victoria, la que sería su sexta Copa de Europa, y asegurarse de que no se violaran las restricciones relacionadas con el coronavirus.



El Bayern Múnich también publicó una carta abierta a sus socios y seguidores antes del partido a puerta cerrada en Lisboa. "Te extrañamos, y lo daremos todo para hacer realidad tu sueño y el nuestro. Sabemos que nos apoyarás en casa con todo tu corazón durante esta final, sin importar dónde estés", dijo el equipo. "¡Podemos hacerlo juntos!"