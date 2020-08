Colombia.- Duque condena las últimas masacres en Colombia y promete investigar lo sucedido

29/05/2020 El presidente de Colombia, Iván Duque. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL PRESIDENCIA COLOMBIA



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha condenado este sábado las últimas tres masacres ocurridas en el país, en las que han fallecido al menos 17 personas en las últimas 24 horas, y ha prometido investigar lo ocurrido.



"Pronto estaremos entregando resultados en materia investigativa. En Arauca, Cauca y Nariño hay grupos pertenecientes a disidencias y mafias que quieren intimidar a Colombia y no dejaremos de enfrentarlos", ha afirmado el mandatario en una visita al barrio de Llano Verde en Cali, donde se produjo también la semana pasada el asesinato de cinco menores.



Duque ha pedido que no se usen estos acontecimientos con "fines políticos". "La seguridad es un valor democrático y un bien público, no está encasillado en un valor ideológico", ha sostenido, según informaciones del diario 'El Tiempo'.



En uno de los ataques ocurridos en las últimas 24 horas fueron hallados cinco cuerpos de "miembros de la población civil" en El Caracol (Arauca), en la frontera con Venezuela, según ha denunciado la Defensoría del Pueblo. Junto a los cuerpos fueron encontrados panfletos firmados por las disidencias de las FARC donde se tribuyen el hecho y aseguran que los cuerpos corresponden a "cinco cuatreros que estaban robando ganado".



El segundo ataque se produjo cinco horas después del hallazgo de Arauca. Seis personas fueron asesinadas en el corregimiento de Uribe, en zona rural de El Tambo, en el norte del departamente del Cauca.



El tercero ocurrió el sábado en Tumaco, Nariño, donde se confirmó la muerte de otras seis personas.