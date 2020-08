Cerro Porteño vence por la mínima a 12 de Octubre y se blinda como líder

Jugadores de 12 de octubre calientan hoy, en un partido de la jornada 15 del torneo Apertura paraguayo entre Cerro Porteño y 12 de Octubre en el estadio la Nueva Olla en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 22 (EFE).- Cerro Porteño blindó su liderato del torneo Apertura paraguayo al vencer este sábado por la mínima a 12 de Octubre con gol del reaparecido Enzo Giménez y con ello se distanció del escolta, Olimpia, que ahora le sigue a cuatro puntos tras su derrota la víspera ante Guaraní.

El Ciclón no desaprovechó ese tropiezo del tetracampeón y salió a su cancha de la Nueva Olla a encadenar su séptima victoria consecutiva ante el ascendido equipo de la ciudad de Itauguá, que llevaba cuatro partidos sin conocer la derrota.

La determinación del líder se manifestó desde el pitido inicial y se tradujo en el gol en el minuto 11 de Giménez --recuperado tras un partido de suspensión por amonestaciones--, que remató al fondo de la portería rival un balón que le llegó de un despeje provocado por el internacional Santiago Arzamendia.

Pudo haber agrandando esa ventaja el Ciclón en ese tiempo de haber definido de cara al gol jugadas de peligro como las del mismo Giménez y otras de Diego Churín.

El delantero argentino salió del campo a la media hora por lesión y fue sustituido por José Ortigoza, quizá en previsión de la decisiva cita del fin de semana contra Olimpia.

Los del Barrio Obrero fueron muy superiores y volvieron a mostrar la patente de juego conjuntado implantada por el técnico Francisco Arce desde el reinicio del torneo, con un colosal Arzamendia y un incisivo Juan Patiño.

No obstante, 12 de Octubre, que hasta entonces no había pisado el área rival, dio un susto a los locales en el 45 con una jugada que desembocó en un venenoso cabezazo de Pablo Ayala que detuvo Rodrigo Muñoz.

La segunda parte no cumplió las expectativas creadas por la agresividad de los locales, y es que el Ciclón mostró que tiene problemas en la resolución final y le cuesta transformar en gol ese potencial.

Arce introdujo cambios sacando a Oscar Ruiz por Claudio Aquino y a Alan Rodríguez por Federico Carrizo.

Ruiz aportó maneras y tiros a puerta, pero el marcador quedó con el resultado iniciado por Giménez.

La decimoquinta jornada se cerrará el domingo con los choques Luqueño-General Díaz y Sol de América y Guaireña.

Las espadas están en alto en este Apertura, que a mitad de la próxima semana programa una jornada adelantada que precederá al superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño el siguiente fin de semana.