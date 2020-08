Bielorrusia.- La opositora Tijanovskaya sostiene que no se presentará a unas nuevas elecciones en Bielorrusia

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya ha sostenido este viernes que no se presentará como candidata a unas posibles nuevas elecciones presidenciales en el país, tras la crisis política originada por la polémica reelección del actual presidente, Alexander Lukashenko, el pasado 9 de agosto.



"No, no voy a postularme", ha afirmado en declaraciones a la cadena Belsat, aunque ha abogado porque el país organice unas elecciones "libres, justas y transparentes", después de asegurar que regresará al país cuando se sienta segura, según informaciones de la agencia Sputnik.



Este mismo viernes, el equipo de la opositora bielorrusa ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para declarar inválidos los resultados de las elecciones presidenciales.



Según el escrutinio oficial, Lukashenko obtuvo el 80,1 por ciento de los votos, seguido de Tijanovskaya con el 10,12 por ciento de los apoyos. Los otros tres candidatos reunieron juntos poco más del 4 por ciento. La oposición bielorrusa exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko ha descartado de forma contundente. Además, la oposición denuncia fraude y buena parte de la comunidad internacional no reconoce el resultado.



Los bielorrusos han venido manteniendo desde entonces multitudinarias manifestaciones contra el veterano mandatario, en el poder desde 1994, que se han saldado hasta la fecha con al menos dos muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, la mayoría de los cuales ya han sido liberados.