Bielorrusia.-La Asociación de Periodistas de Bielorrusia denuncia un apagón informativo del Gobierno sobre las protestas

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Asociación de Periodistas de Bielorrusia ha denunciado este sábado un esfuerzo concertdo por parte de las autoridades del país para impedir la difusión de informaciones sobre las protestas contra el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko.



Según la asociación, los usuarios de Internet son incapaces de acceder a las páginas de medios como 'The Village', el 'Correo de Vitebsk' o 'Las Noticias del Pueblo de Vitebsk'. Tampoco hay acceso a Radio Liberty, la emisora internacional financiada por EEUU, la polaca Belsat, la web de la ONG Viasna o hasta la propia web de la organización, en un momento dado, aunque ahora está operativa.



La asociación denuncia que el acceso a estas páginas web fue restringido con un mensaje: "Basado en una decisión del Ministerio de Información de la República de Bielorrusia".



"La Asociación de Periodistas de Bielorrusia vincula el bloqueo de los recursos de Internet y la interrupción de las publicaciones impresas con el intento del Gobierno de bloquear la información sobre las protestas postelectorales en el país y la grave violencia contra sus participantes", según ha hecho saber en un comunicado.



Así, la asociación "declara que estas acciones no solo vulneran los derechos de los periodistas y los medios de comunicación, sino que también restringen el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información completa, confiable y oportuna".



Por todo ello, "exige que las autoridades del país dejen de presionar de inmediato a la prensa, garanticen la publicación ininterrumpida de publicaciones impresas y desbloqueen el acceso a los sitios web bloqueados", añade la nota.



La tensión ha ido en aumento en el país tras las polémicas elecciones de hace dos semanas. Según el escrutinio oficial de las elecciones del 9 de agosto, Lukashenko obtuvo el 80,1 por ciento de los votos, seguido de Svetlana Tijanovskaya con el 10,12 por ciento de los apoyos. Los otros tres candidatos reunieron juntos poco más del 4 por ciento.



La oposición bielorrusa exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko ha descartado de forma contundente. Además, la oposición denuncia fraude y buena parte de la comunidad internacional no reconoce el resultado.



Los bielorrusos han venido manteniendo desde entonces multitudinarias manifestaciones contra el veterano mandatario, en el poder desde 1994, que se han saldado hasta la fecha con al menos dos muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, la mayoría de los cuales ya han sido liberados.