Baloncesto/NBA.- Doncic, tras retirarse lesionado: "No es para tanto, ha sido una pequeña torcedura"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El jugador esloveno de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, tranquilizó a sus seguidores al término del encuentro que terminó en derrota para su equipo frente a los Clippers, en los playoffs de la fase final de la NBA, y aseguró que su lesión "no es para tanto".



Doncic, que se retiró del parqué con un fuerte dolor en su tobillo tras chocar con Kawhi Leonard, dijo que tuvo "suerte". "Ha sido en el tobillo izquierdo, no el derecho", que es en donde ha tenido más lesiones este curso. "Ha sido una pequeña torcedura", añadió el exjugador del Real Madrid, que intentó volver al partido y tuvo que retirarse por segunda vez.



La noche fue aciaga para el 'All Star' porque su equipo no pudo sacar nada positivo ante los Clippers. La derrota por 130-122 deja la eliminatoria desfavorable (2-1) y el cuarto partido de la serie llega muy pronto como para pensar en la recuperación de Doncic por muy pequeña que sea su dolencia.



"Preferí dejar mi sitio a un compañero, no podía jugar. Lo mejor era salir, no podía avanzar con la pierna izquierda", agregó Doncic, que logró 13 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en los 29 minutos que estuvo en la pista. El cuarto partido se disputará este domingo desde las 21:30 horas en la 'burbuja de Orlando'.