Asesores de Evo Morales califican de "guerra sucia" acusación por supuesto estupro

LA PAZ, 22 ago (Reuters) - El expresidente de Bolivia Evo Morales fue acusado de supuesto abuso de una menor de edad y, si bien por el momento no respondió formalmente a las acusaciones, sus asesores las consideran parte de la "guerra sucia" del actual gobierno interino, a menos de dos meses de las elecciones generales.

Morales, de 60 años, enfrenta una denuncia por "estupro y trata y tráfico de personas" por supuestamente haber mantenido una relación con una mujer de 16 años, lo que está penado por las leyes bolivianas.

"El expresidente Evo Morales no opinará sobre la guerra sucia del gobierno de facto creada con fines electorales", dijo su oficina de prensa en respuesta a periodistas.

Voceros de Morales en Argentina, donde se encuentra viviendo, no respondieron a mensajes de Reuters pidiendo comentarios.

Según el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, existen fotografías, audios y mensajes que la mujer, que actualmente tiene 19 años, enviaba al exmandatario por teléfono celular.

"Esto hace presumir que existiese una relación de enamoramiento entre ambas personas", explicó. "De acuerdo a la información que nos ha llegado, esta señorita iba a todas partes junto a don Juan Evo Morales cuando este era presidente".

El Gobierno tuvo acceso a la información que la mujer guardaba en su teléfono celular luego de que la policía la detuvo junto a su hermana y un chofer en un vehículo reportado como robado. La joven estaba con arresto domiciliario, pero huyó a Argentina, según reportes de Migración.

Las fotografías divulgadas por los medios y redes sociales muestran a la joven compartiendo diferentes actividades con el exmandatario y también habría estado en México y Argentina, donde Morales se refugió tras dimitir a la presidencia en noviembre de 2019.

En las últimas horas se conoció que la Defensoría del Pueblo recibió una carta que habría escrito la mujer en la que denuncia que la policía la obligó a declarar que tiene una relación sentimental con el expresidente.

"He sido víctima de acoso policial (…), me dijeron que si no decía todo lo que ellos me imponían, me iban a procesar por sedición y terrorismo. Me obligaron a declarar bajo presión, sin abogado", dice parte de la nota.

Para el analista político Marcelo Silva, el exmandatario y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) ahora se constituye en un "obstáculo" para la campaña electoral de ese partido político de cara a las elecciones del 18 de octubre.

(Reporte de Daniel Ramos en La Paz y Eliana Raszewski en Buenos Aires; editado por Carlos Serrano)