Antonio Conte, los motivos de su descontento en el Inter

El Inter de Milán soñaba con terminar esta semana con el título en la Europa League y se quedó sin lograrlo y con un motivo extra de preocupación: ¿se irá su entrenador Antonio Conte, que después de la final perdida por 3-2 ante el Sevilla dejó en el aire su continuidad?

"¿Conte, te vas?", preguntaba este sábado en su portada La Gazzetta dello Sport a un entrenador fichado hace apenas un año con el objetivo de llevar a los 'Nerazzurri' a lo más alto.

Antonio Conte (51 años) habló el viernes tras el partido del "futuro del Inter, con o sin" su presencia en el proyecto. Esas palabras dispararon las alarmas de los 'tifosi', tras un curso positivo para el club, con ese subcampeonato en la Europa League y también el segundo puesto en la Serie A, a apenas un punto del campeón Juventus.

"Ha sido una temporada muy difícil, desde todos los puntos de vista. Tomaremos la mejor decisión para el bien del Inter", dijo a Sky Sport el exentrenador de la Juventus (tres títulos de campeón entre 2012 y 2014) y del Chelsea (campeón en 2017). Todo ello subrayando la importancia de su "familia" para tomar la decisión final.

La amargura de Conte va más allá de la final perdida ante el Sevilla en Colonia, ya que viene de hace tiempo.

- "No doy marcha atrás" -

A principios de agosto, tras el último partido liguero en Bérgamo, el entrenador interista se enfrentó públicamente a los dirigentes de su club, acusándoles de no haber "protegido nunca" a los jugadores, y al cuerpo técnico. Prometió entonces hablar con el presidente del club. "Pero es que está en China", apuntó.

Durante la temporada había criticado ya abiertamente algunas decisiones de la entidad sobre los fichajes, especialmente a principios de noviembre tras una derrota (3-2) en Dortmund, que hundió sus opciones en su grupo de la Liga de Campeones.

La buena andadura en la Europa League y el regreso a Europa del joven presidente chino Steven Zhang (28 años) para asistir a los primeros partidos europeos en la 'Final 8' de Alemania parecían apaciguar los ánimos.

El administrador delegado, Giuseppe Marotta, con quien las relaciones tampoco son muy buenas según la prensa, intentó allanar el camino el lunes afirmando que "todo estaba olvidado" tras las declaraciones incendiarias que había realizado el entrenador.

Pero Conte no estaba de acuerdo: "No doy marcha atrás. Si se pueden mejorar las cosas, lo haremos, si no ya veremos. No quiero otro año así", declaró el entrenador a Sky Sport.

- La opción Allegri -

El presidente Steven Zhang hizo "un balance muy positivo" el viernes sobre el curso del Inter, sin referirse al futuro de Conte, del que destacó su "gran trabajo".

El terremoto en el Inter sobre si Conte estará o no al frente de la nave no puede durar mucho, ya que la próxima temporada de la Serie A arranca el 19 de septiembre.

Conte habló de que iba a tomar "dos o tres días de vacaciones" antes de reunirse con los dirigentes y tomar la decisión "con la cabeza descansada".

Si finalmente continúa en el Inter, pedirá presumiblemente cambios en la organización del club.

En caso de irse, uno de los puntos a clarificar serán las condiciones de la separación, sabiendo que el exseleccionador tiene contrato hasta 2022 y que percibe un salario muy importante, estimado en más de 10 millones de euros (11,8 millones de dólares) por temporada.

Para reemplazarle, la prensa italiana especula con un nombre, el de Massimiliano Allegri, que ya sucedió a Antonio Conte en el banquillo de la Juventus en 2014, añadiendo cinco 'Scudetti' a los tres que había logrado su predecesor.

Allegri, sin club desde que abandonó Turín en 2019, tendría como misión en el Inter destronar a la Juventus, que en la nueva temporada estará dirigida por un debutante sin experiencia como entrenador, Andrea Pirlo.

