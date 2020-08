2-1. El Olympique de Lyon más terrenal pasa a semifinales

EFE/EPA/Javier Soriano

Redacción deportes, 22 ago (EFE).- El Olympique de Lyon se mantiene en la carrera por su quinto título continental consecutivo después de ganar, por 2-1, al Bayern de Múnich.

El equipo francés solventó su compromiso de cuartos de final de la Liga de Campeones femenina con poco juego, pero su inercia le dio vida ante un adversario contestón e intenso, que también exhibió colmillo.

El palmarés del Olympique de Lyon -el único hexacampeón de la competición- no intimidó al Bayern de Múnich, fiel a la idea de su técnico, Jens Scheuer. Para él el fútbol pasa por un buen pie y este sábado en Bilbao su equipo se estiró desde el mimo al cuero. Tanto deseó la pelota que en muchos momentos de la primera mitad Dzsenifer Marozsan, Amandine Henry y Saki Kumagai pasaron desapercibidas, incapaces de hacer al conjunto francés protagonista sobre el césped de San Mamés.

En ese contexto, la joven Lea Schüller se animó en el frente del ataque bávaro, pero le faltó menos de un palmo para conectar el disparo ante Sarah Bouhaddi en la primera gran oportunidad del Bayern de Múnich.

Ocurre que las buenas intenciones ante el Olympique de Lyon no bastan y es que el campeón de las cuatro últimas ediciones de la Liga de Campeones no suele desaprovechar sus ocasiones.

Marozsan, hasta el minuto 40 sumida en una versión ramplona y humana, se inventó un pase a Eugenie Le Sommer y ésta lanzó en carrera a Nikita Parris. Kristin Demann perdió su zancada y la delantera inglesa cabeceó el balón a la red. Laura Benkarth le dejó los puños en la cara; ni con esas pudo impedir su gol, por lo que el Olympique de Lyon alcanzó el descanso con el inmerecido premio del 1-0.

En la pausa Amandine Henry dejó su puesto a Sara Bjork Gunnarsdottir y el Olympique de Lyon ganó aplomo y presencia. A punto estuvo Delphine Cascarino de doblar la renta de su equipo en el minuto 53, pero falló en el mano a mano ante Laura Benkarth.

La guardameta del Bayern de Múnich no pudo, en cambio, evitar que el lanzamiento de falta de Amel Majri en el minuto 59 encontrase la red.

Con el 2-0 no murió el partido. Carolin Simon reanimó al equipo alemán con un tanto para la esperanza bajo la llovizna. Sydney Lohmann mereció equilibrar el duelo en el minuto 79, pero se encontró con la madera, y ya no hubo una oportunidad más.

El Olympique de Lyon, sin lucimiento, es el semifinalista.

- Ficha técnica:

2 - Olympique de Lyon: Sarah Bouhaddi; Lucy Bronze, Wendie Renard, Kadeisha Buchanan, Amel Majri; Amandine Henry (Sara Bjork Gunnarsdottir, min. 46), Saki Kumagai, Dzsenifer Marozsan (Selma Bacha, min. 84); Delphine Cascarino, Eugenie Le Sommer (Jodie Taylor, min. 65) y Nikita Parris (Sakina Karchaoui, min. 65).

1 - Bayern de Múnich: Laura Benkarth; Giulia Gwinn, Hanna Glas (Sarah Zadrazil, min. 80), Kristin Demann, Carolin Simon, Sydney Lohmann (Amanda Ilestedt, min. 80); Marina Hegering, Linda Dallmann, Lina Magull, Lea Schüller (Jovana Damnjanovic, min. 60; Simone Laudehr, min. 74); y Lineth Beerensteyn (Viviane Asseyi, min. 60).

Goles: 1-0, min. 41, Parris; 2-0, min. 59, Majri; 2-1, min. 64, Simon.

Árbitra: Kateryna Monzul (UCR). Amonestó a Benkarth (min. 43), Marozsan (min. 55), Karchaoui (min. 72).

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina disputado a puerta cerrada en el estadio de San Mamés (Bilbao).

Lucía Santiago