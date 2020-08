1-2. Katoto y Bruun dan el pase a semifinales al PSG

EFE/EPA/Clive Brunskill

San Sebastián, 22 ago (EFE).- El París Saint- Germain logró el pase a semifinales tras deshacerse de un incómodo Arsenal que aguantó lo que duraron sus fuerzas y que sucumbió por los goles de Katoto y Bruun, éste último a quince minutos para el final, que deshizo el empate que había conseguido previamente Mead (1-2).

Las francesas salieron a por todas desde el primer minuto, jugaron sin complejos al ataque, con una línea defensiva de sólo tres jugadoras en la que brillaba la española Irene Paredes, mejor defensa europea en 2017.

Tuvo recompensa pronto el equipo galo porque en el minuto 14 tomaba ventaja en el marcador tras un saque de esquina centrado por Nadim y rematado de forma sublime por Katoto, que lograba su quinto gol en los últimos tres partidos de Champions y dejaba patente que es una futbolista que ya marca diferencias en el fútbol femenino a sus 21 años

El Arsenal, ganador en 2007 del torneo antecesor de esta Champions League, no se vino abajo con esta gol, combinó de forma notable sus acciones ofensivas desde el medio campo y pudo marcar en un claro remate dentro del área pequeña de Litle.

No lo encontró a la primera pero en su segunda llegada clara sí llegó el gol de Mead, a pase de Litle, aunque la delantera inglesa pareció rematar en fuera de juego para batir a Endler por bajo. No hay revisión del videoarbitraje en esta competición por lo que el tanto subió al marcador.

El conjunto francés mejoró sus prestaciones en el segundo tiempo, en el que sometió durante muchos minutos a un Arsenal que las pasaba canutas por el cansancio y que sufrió en una combinación Katoto- Geyoro que no encontró por poco el que habría sido el segundo gol del PSG.

Éste llegó a un cuarto de hora para el final, haciendo justicia al juego de las parisinas, precedido por un error de McCabe, del que se aprovechó la talentosa Katoto para asistir a Bruun, recién entrada en el campo, que certificó con su gol el justo pase a semifinales del conjunto galo.

- Ficha técnica:

1.- Arsenal: Zineberger; McCabe (Catle, min. 89), Beatle (Schnaderbeck, min. 49), Williamson, Maritz; Walti, Van de Donk (Roord, min. 88), Litle; Mead (Foord, in. 76), Evans (Nobbs, min. 76) y Miedema.

2.- París Saint Germain: Endler; Dudek, Paredes, Lawrence; Morroni, Diani (Formiga, min. 88), Dabritz, Nadim (Baltimore, min. 68), Geyoro; Bachmann (Bruun, min. 74) y Katoto.

Árbitra: Esther Staubil (Suiza). Amonestó a Diani, Lawrence, Foord y Williamson.

Goles: 0-1, min. 14: Katoto. 1-1, min. 38: Mead. 1-2, min. 76: Bruun.

Incidencias: encuentro de cuartos de final de la Liga de Campeones femenina disputado en el estadio Reale Arena de San Sebastián. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos por el coronavirus. Las jugadoras de ambos equipos protestaron también contra el racismo con el habitual gesto de hincar una rodilla sobre el césped.