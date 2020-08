Zarco es sancionado por "pilotaje irresponsable" en accidente con Morbidelli

El piloto francés de MotoGP Johann Zarco fue sancionado por "pilotaje irresponsable" después de su accidente con Franco Morbidelli el pasado domingo en el GP de Austria de MotoGP, y saldrá desde boxes en la próxima carrera, anunció este viernes la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

"Luego del examen, se determinó que existen pruebas de pilotaje irresponsable por parte de Johann Zarco, quien fue por ello sancionado", indica la FIM en un comunicado.

Lesionado a raíz del accidente, el piloto galo no participó este viernes en los primeros ensayos libres del GP de Estiria, y su presencia en la carrera del domingo está en entredicho.

Johann Zarco, que pilota para la escudería Ducati-Avintia, rechazó toda responsabilidad en el aparatoso accidente, del que sólo él resultó lesionado, con una fractura en el escafoides.

"No debería haber sanción porque no cometí ninguna locura", declaró el piloto luego de declarar ante los comisarios. "No puedes participar en este deporte si no quieres tomar riesgos", añadió.

Zarco frenó en una curva delante de Morbidelli, que no pudo esquivarlo. Sus motos se desintegraron sobre la pista, estando a punto de provocar la caída de Valentino Rossi.

La sanción es relativamente benigna, ya que al no poder participar en los ensayos libres, Zarco no habría podido clasificarse por encima del 10º puesto, y además su lesión le habría lastrado para la carrera, si es que la disputa.

jld/iga