VF7, una "princesa urbana" que sigue sumando éxitos con tan solo 13 años

Fotografía cedida por Nevarez Communicationsque muestra a puertorriqueña de 13 años Valeria Fernández mientras posa. EFE/ Nevarez Communications

San Juan, 21 ago (EFE).- Con apenas 13 años de edad, la puertorriqueña Valeria Fernández, conocida como VF7, sigue sumando éxitos y millones de seguidores con un estilo que ella misma define como "superúnico" y que la ha llevado a ser bautizada como la Princesa Urbana.

"Soy superúnica", dice a Efe la artista adolescente de música urbana, que lanza este viernes "De Mi Para Ti", un tema sobre el desamor que espera que la reafirme en el panorama internacional.

"En este tema he puesto todos mis sentimientos", resalta la intérprete, tras aclarar que, en parte, lo que se refleja en la canción lo ha sentido en su propia piel.

La joven asegura que su meta es "llegar muy lejos" y cumplir sus sueños haciendo felices a los demás, algo en lo que va camino ya que fue nombrada por la revista Billboard como una de las artistas femeninas con mayor proyección.

El éxito de VF7 quedó confirmado en más reciente tema, "Aprovecha", junto al dúo Adexe y Nau, con el que acumuló más de 11 millones de reproducciones en YouTube, y en su colaboración musical "Extrañándote" junto a Rauw Alejandro.

Fernández señala que no se siente extraña por cantar música urbana, un género dominado por hombres, y considera que "cada uno tiene su esquina".

VF7 se convirtió en junio pasado en la primera artista femenina en presentarse en El Coliseo de Puerto Rico en San Juan bajo la modalidad de conciertos sin público -a causa de la pandemia-, una presentación que se transmitió a través de su canal en YouTube.

"Fue un sueño hecho realidad el actuar en el Coliseo", destacó la cantante, quien aseguró que en un futuro cercano se ve "llenando el Coliseo".

Aunque asegura no tener ídolos y ser ella misma quien ha forjado su carrera sin ayudas o modelos, una de sus ilusiones es actuar junto a Bad Bunny.

"Le voy a contactar", señaló, después de dejar claro que le gusta su música y que no ve mal el lenguaje que utiliza el interprete puertorriqueño.

La joven se prepara ahora para el lanzamiento de su álbum "Núcleo", que se espera que incluya colaboraciones con otros artistas urbanos.

Influenciada por su abuelo, madre y bisabuela materna, de quienes heredó su gusto por la música, VF7 comenzó a los 8 años interpretando un instrumento típico puertorriqueño llamado "guira", el inicio de un camino para el que la joven artista no se pone metas.