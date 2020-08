Venezuela ofrece repatriar a conciudadanos en EE.UU. pero desoye a otros países

En la imagen, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Caracas, 20 ago (EFE).- El Gobierno de Venezuela reiteró este jueves la oferta planteada a Estados Unidos de repatriar gratuitamente a connacionales varados en el país norteamericano y llevar desde la nación caribeña a estadounidenses que se encuentran en la misma situación.

El canciller Jorge Arreaza aseguró, a través de un mensaje de Twitter, que la misión venezolana en las Naciones Unidas hizo llegar una nota diplomática, fechada el martes en Nueva York, a la misión estadounidense dirigida al Gobierno de Donald Trump, en la que se garantizan "las medidas sanitarias adecuadas" para el transporte de viajeros.

La oferta ya se planteó el pasado abril, cuando el presidente Nicolás Maduro mostró su "disposición" de buscar a los venezolanos varados producto de la pandemia por COVID-19 a condición de que los vuelos fueran efectuados por la aerolínea de Venezuela Conviasa, sobre la que pesan sanciones internacionales que le impiden operar.

Sin embargo, mientras el Ejecutivo brinda esta opción a EE.UU., hace oídos sordos a miles de solicitudes de venezolanos varados en países como Chile, España y Perú, entre otros, a pesar de la disposición de la mayoría de los viajeros a pagar sus pasajes para regresar a Venezuela.

Desde hace más de dos meses, numerosos venezolanos varados en Chile han remitido escritos al Gobierno, a la embajada respectiva, y hasta se han manifestado en reiteradas ocasiones para pedir ser devueltos a su país.

Tras semanas sin noticias, recientemente, desde el Gobierno de Nicolás Maduro les han solicitado sus datos sin explicarles con qué finalidad, explicó a Efe una venezolana varada en Chile, quien prefirió no facilitar su identidad por temor a represalias.

El Ejecutivo lamentó que la Administración de Donald Trump no mostrara su disposición a aceptar la propuesta.

Sin embargo, otros países que hicieron la misma petición al mandatario venezolano no recibieron una respuesta positiva y se mantienen a la espera de poder trasladar a sus conciudadanos a sus lugares de origen y aprovechar los vuelos hacia Venezuela para retornar a venezolanos.