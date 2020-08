Venezuela bloquea plataforma usada por la oposición para pagar bono a sanitarios

En la imagen, el líder opositor venezolano Juan Guaidó. EFE/Rayner PEeña R./Archivo

Caracas, 20 ago (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo este jueves que la Superintendencia de la Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ordenó bloquear una plataforma de billetera digital usada masivamente en el país y a través de la cual pagará la próxima semana una bonificación de 100 dólares a los trabajadores sanitarios del país suramericano.

"Bloquearon la página de AirTm en Venezuela porque a partir del lunes todos los beneficiarios del sector salud (obtendrán una bonificación)", apuntó el opositor en un mensaje divulgado en Periscope.

"Me disculpan la expresión, no acostumbro a utilizar esta palabra, pero hay que ser bien maldito para bloquear una cuenta a quienes están dando todo para proteger a nuestra gente, cuando van a recibir un bono", añadió Guaidó, a quien medio centenar de países reconoce como presidente interino.

Ayer, la entidad reguladora (Sudeban) y la Unidad de Inteligencia Financiera de Venezuela alertaron a la banca que las actividades de AirTm escapan a las regulaciones del sector financiero.

"En tal sentido, se insta al sistema bancario nacional a efectuar el monitoreo exhaustivo de las transacciones efectuadas (en esta plataforma)", apuntó el regulador en un comunicado.

Durante el jueves, cientos de usuarios denunciaron el bloqueo de la plataforma en Venezuela, mientras expertos en tecnología recomendaban el uso de redes privadas conocidas como VPN para acceder a las billeteras.

Efe constató que se puede acceder a la plataforma desde algunos proveedores de internet local, pero esto no es garantía de que los más de 62.000 profesionales sanitarios que recibirán la bonificación puedan, a partir del próximo lunes, hacer uso de los recursos.

La Administración de Guaidó adelantó esta misma jornada que las ayudas de 100 dólares se entregarán durante 3 meses, por cuanto el programa supera los 18.000.000 de dólares, a razón de 300 dólares por beneficiario.

"Por primera vez en la historia podremos usar recursos directamente recuperados del régimen (de Nicolás Maduro), recuperados de la corrupción", dijo.

El opositor también dijo que el sector salud de Venezuela sufre "la tasa de mortalidad (por la COVID-19) más alta del planeta".

De acuerdo con la plataforma Médicos Unidos, en Venezuela unos 80 trabajadores del sector salud han muerto por causas relaciones con la COVID-19.

Este gremio, además, percibe bajos ingresos que, en ocasiones, no superan los 10 dólares por mes.

El Gobierno de Nicolás Maduro acusa a la oposición y a factores externos por la crisis que deprimió los ingresos, pero los detractores del líder socialista achacan los problemas a la mala gestión y a la corrupción.