Un juez rechaza paralizar la entrega de la declaración de la renta de Trump

El presidente de EE.UU., Donald J. Trump, habla durante un evento del grupo conservador Consejo para la Política Nacional en Arlington (Virginia), este 21 de agosto de 2020. EFE/Tasos Katopodis

Nueva York, 21 ago (EFE).- El juez federal del distrito sur de Nueva York Víctor Marrero denegó este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un intento de paralizar temporalmente el requerimiento de la Fiscalía de Manhattan para acceder a sus declaraciones fiscales como parte de un litigio en el que se investigan los pagos secretos de su campaña electoral a la actriz porno Stormy Daniels.

Los abogados de Trump ya intentaron que el juez desestimara la petición de la Fiscalía alegando que cualquier presidente goza de inmunidad absoluta hasta que expire su mandato, un argumento que el magistrado rechazó ayer mismo en una sentencia.

En su orden de este viernes, Marrero desestimó la suspensión de emergencia presentada por el equipo de defensa del presidente y alegó que Trump "no ha demostrado que sufrirá un daño irreparable", por lo que no se justifica la adopción de medidas cautelares.

"La Corte observa que sus puntos de vista permanecen sin cambios con respecto a la probabilidad de éxito del presidente en el fondo de la cuestión, particularmente dadas las preocupaciones abordadas en la decisión del 20 de agosto con respecto a las consecuencias de que se produzca una mayor demora en la investigación del gran jurado", apuntó Marrero.

El requerimiento realizado por la Fiscalía está dirigido a la antigua firma de contabilidad del presidente, Mazars USA, y con ella busca los registros personales y comerciales del presidente, así como sus declaraciones de la renta.

El mes pasado, el Tribunal Supremo ya rechazó las afirmaciones del presidente sobre su supuesta inmunidad a las citaciones penales estatales y falló a favor de la Fiscalía en una decisión que se tomó por 7 votos frente a 2 pero que dejó abierta la posibilidad de que Trump argumentara por qué la citación debía descartarse o limitarse por otros motivos.

Menos de tres semanas después, los abogados de Trump presentaron un nuevo escrito en la Corte Federal de Manhattan para intentar anular la citación de la Fiscalía por ser "tremendamente excesiva" y "equivalente a un acoso al presidente y ser una violación de sus derechos legales", a lo que añadieron el argumento de la inmunidad.

Pero el juez federal apuntó ayer que esa línea de defensa y esas nociones "no tienen precedentes" y son unos argumentos "tan trascendentales como peligrosos para el estado de derecho y otros principios constitucionales fundamentales en los que se basa este país, por los que fue fundado y es gobernado".

La Fiscalía y Trump llevan enzarzados cerca de un año en esta batalla judicial por el acceso a sus declaraciones financieras de casi una década para ver si contienen pruebas de "transacciones potencialmente inadecuadas".