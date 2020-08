Trump responde a Biden que él ve grandeza donde el demócrata ve oscuridad

El presidente de EE.UU., Donald J. Trump, habla durante un evento del grupo conservador Consejo para la Política Nacional en Arlington (Virginia), este 21 de agosto de 2020. EFE/Tasos Katopodis

Washington, 21 ago. (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este viernes que él ve grandeza donde el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ve oscuridad, en respuesta al discurso de su rival durante la convención de su partido.

"Donde Joe Biden ve oscuridad estadounidense, yo veo grandeza estadounidense", afirmó Trump en un encuentro con el grupo conservador Consejo para la Política Nacional en Arlington (Virginia).

De esta manera el mandatario reaccionaba al discurso que Biden pronunció el jueves en la convención nacional de su partido para aceptar la nominación demócrata a la Presidencia, en el que se presentó como un "aliado de la luz" frente a la oscuridad que considera que representa Trump.

"Es hora de que nosotros, el pueblo, nos unamos, porque no se equivoquen, unidos podemos, y podremos, superar esta época de oscuridad en EE.UU. Elegiremos la esperanza frente al miedo, los hechos frente a la ficción, la justicia sobre el privilegio", prometió el demócrata al cierre de la convención, en una alocución de 25 minutos.

Trump se quejó de que los demócratas "han pasado cuatro días atacando EE.UU. como racista y como un país horrible que debe ser redimido".

"Joe Biden declaró de manera sombría una época de oscuridad estadounidense, y aun así miren lo que hemos conseguido hasta que la plaga (en referencia a la pandemia) vino, y miren, lo estamos haciendo de nuevo", aseguró el presidente, para quien el evento demócrata fue la convención "más oscura, más sombría".

En ese sentido, el mandatario opinó que su Administración ha contribuido a crear "el periodo más exitoso" de la historia del país.

Para Trump, la mejor parte del discurso de Biden fue "de lo que no habló", y destacó que el demócrata no mencionó cuestiones como la aplicación de la ley ni China.

A este respecto, advirtió de que si su rival gana las elecciones China será dueña de EE.UU., y afirmó que hay informes de Inteligencia que apuntan que "China quiere mucho que Biden gane".

"No vamos a dejar que eso pase", zanjó.

Trump también criticó el discurso de su predecesor en el cargo, Barack Obama (2009-2017), durante el tercer día de la convención, en el que avisó de que el presidente está dispuesto a "derribar" la democracia si hace falta para ganar, y pidió a sus compatriotas no dejar que un líder que "nunca se ha tomado en serio" su cargo les "quite" el derecho a votar.

"No se olviden del Presidente Obama. Dicen que fue un gran presidente, bueno, no puedes ser un gran presidente cuando mcuho de lo que hizo nosotros lo hemos deshecho", subrayó.