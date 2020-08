Stephen y Ayesha Curry piden el voto por Joe Biden

En la imagen, el jugador de la NBA Stephen Curry (i) y su esposa, la actriz y autora Ayesha Curry (d). EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Washington, 20 ago (EFE).- El jugador de la NBA Stephen Curry y su mujer, la actriz y autora Ayesha Curry, pidieron este jueves el voto por el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, en la convención del partido que se celebró de forma remota.

"Queremos estar seguros de que nuestros niños vivan en una nación segura, feliz, saludable y justo, por lo que en esta elección vamos a votar por Joe Biden", afirmaron los Curry en un video emitido durante la Convención Nacional Demócrata.

Los Curry aparecieron en la grabación junto a sus hijas Riley, de 8 años, y Ryan, de 5, con las que conversaron de política y de las próximas elecciones presidenciales.

"Cada elección es importante, esta próxima lo es especialmente. Primero por las injusticias sociales actuales, la discriminación racial, pero también porque tenemos hijos", aseguró Ayesha Curry.

Preguntada por sus padres, Riley dijo que le gustaría tener un presidente que sea "muy amable" y que "cuide de la tierra y de la gente". Además, se mostró "sorprendida y contenta" de que la candidata a vicepresidenta sea una mujer, Kamala Harris.

Tras el pequeño intercambio con las niñas, Ayesha Curry insistió en que "la dirección correcta es asegurarse que votan por Joe Biden".

Aunque el video de los Curry fue una sorpresa en la convención, no es ningún secreto que la relación entre el presidente, Donald Trump, y la estrella de los Golden State Warriors ha sido tensa.

Poco después de llegar a la Casa Blanca en 2017, los Warriors no visitaron la Casa Blanca como es tradición en los equipos que ganan los grandes campeonatos nacionales tras un enfrentamiento verbal entre Curry y el presidente.

"No entiendo por qué (Trump) siente la necesidad de apuntar a determinadas personas en lugar de a otras. Tengo una idea de por qué, pero está un poco bajo para un líder de un país ir por ese camino. No es lo que hacen los líderes", dijo entonces Curry.

Desde ese enfrentamiento, el base de los Warriors, que mantiene una relación de amistad con el expresidente Barack Obama (2009-2017), ha opinado en varias ocasiones sobre Trump, de quien afirmó en 2018 que tiene una retórica "racista".