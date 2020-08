Rusia.- Los médicos atribuyen a un "trastorno metabólico" el estado de Navalni tras descartar el envenenamiento

21/08/2020 El opositor ruso Alexei Navalni POLITICA EUROPA RUSIA INTERNACIONAL MIKHAIL VOSKRESENSKY / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Los médicos que tratan a Alexei Navalni han defendido este viernes que el principal diagnóstico que barajan respecto a lo ocurrido al opositor ruso, en coma en un hospital de Omsk, es que haya podido sufrir un "trastorno metabólico", después de haber descartado previamente que su situación sea resultado de un envenenamiento.



"Hoy tenemos varios diagnósticos, el principal, al que más nos inclinamos, es un desequilibrio de carbohidratos, un trastorno metabólico", ha explicado a la prensa el jefe médico del hospital en que está ingresado, Alexander Murajovski. "Esto puede ser causado por una fuerte caída del azúcar en la sangre en el avión, lo que provocó la pérdida del conocimiento", ha añadido, según informa la agencia de noticias Sputnik.



Previamente, el jefe médico adjunto del hospital BSMP-1 de Omsk, Anatoli Kalinichenko, había anunciado que contaban con "un diagnóstico casi completo", que dejaba prácticamente descartada la hipótesis del envenenamiento planteada desde el primer momento por el entorno del opositor.



"El diagnóstico de envenenamiento probablemente sigue en nuestro subconsciente, pero no creemos que el paciente lo haya sufrido", ha afirmado. "Los exámenes que se han hecho hasta hoy no han revelado la presencia ni tampoco los rastros de toxinas en la sangre o en la orina", ha aseverado Kalinichenko.



"Hay un diagnóstico, hay complicaciones y un estado que se corresponde con el diagnóstico que hemos realizado. Lamentablemente, no puedo darlo a conocer, pero lo hemos comunicado a la esposa y al hermano de nuestro paciente", ha precisado el responsable médico.



Por su parte, el presidente de la Fundación Anticorrupción (FBK) creada por el opositor, Ivan Zhdanov, había sostenido que la sustancia que se le habría suministrado no es solo peligrosa para Navalni sino también para quienes están a su alrededor. "Todos a su alrededor deben usar trajes protectores", ha contado Zhdanov, citando las palabras de una representante de la Policía de transporte que no quiso aclarar la sustancia alegando "el secreto del sumario".



Navalni tuvo que ser hospitalizado de urgencia el jueves en Omsk, después de que el avión en el que viajaba desde Tomsk a Moscú realizara un aterrizaje de emergencia debido a que el opositor comenzó a sentirse mal. Su portavoz, Kira Yarmish, denunció desde un primer momento que habría sido envenenado con alguna sustancia en el té que tomó por la mañana en el aeropuerto.



En los últimos años, Navalni se ha convertido en la cara más visible de la oposición al presidente ruso, Vladimir Putin, encabezando numerosas protestas en su contra y siendo detenido en repetidas ocasiones por las autoridades rusas.