Político de área rica en shale liderará la energía en Argentina

(Bloomberg) -- Argentina ha reemplazado a un experto nuclear por un político de la provincia de Neuquén, hogar del floreciente tesoro de shale de Vaca Muerta, como su nuevo secretario de Energía a cargo de revivir la industria clave del petróleo y el gas natural del país.

Darío Martínez, quien preside el Comité de Energía de la cámara baja del Congreso, relevará a Sergio Lanziani después de poco más de ocho meses en el cargo, dijo un portavoz del presidente Alberto Fernández el viernes.

Lanziani es experto en materia nuclear, y Argentina ha estado en conversaciones con China para construir una cuarta planta nuclear. No obstante, había quedado cada vez más marginado después de perder a dos subalternos, y el Ministro de Producción, Matías Kulfas, ha estado tomando las principales decisiones en materia de energía.

El anuncio se produce en momentos en que la industria de petróleo y el gas de Argentina, considerada por el Gobierno como crucial para impulsar las exportaciones, se encuentra en una depresión. El negocio del petróleo está sufriendo una caída de la demanda debido a las restricciones del covid-19, y la perforadora estatal YPF SA ha perdido más de US$1.000 millones en el segundo trimestre.

Los perforadores de gas natural están cerrando pozos debido a los bajos precios, lo que está colocando a Argentina en el camino de aumentar las importaciones. El Gobierno tiene un programa de subsidios en proceso para revertir la situación.

Martínez, un político de carrera, trabajó alguna vez en YPF. Y como presidente del comité de energía del Congreso, estaba preparado para desempeñar un papel clave en la formación de un proyecto de ley para estimular las inversiones en Vaca Muerta, una formación de shale en su provincia natal con potencial para rivalizar con la cuenca Pérmica en EE.UU.

Al mismo tiempo, el secretario de Energía ahora trabajará bajo el ministro de Economía, Martín Guzmán, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas. Eso saca el rol de la sombra de Kulfas y potencialmente le da más poder al nuevo secretario.

