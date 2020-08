PETRÓLEO-Barril cae 1% por lenta recuperación de demanda ante el coronavirus

(Actualiza tras cierre del mercado. Cambia autor y procedencia -previa LONDRES)

Por Laila Kearney

NUEVA YORK, 21 ago (Reuters) - Los precios del petróleo bajaron cerca de un 1% el viernes, ya que la recuperación mundial parecía toparse con obstáculos debido a los renovados confinamientos por el coronavirus y por las preocupaciones sobre el aumento del suministro de crudo.

* Los futuros del crudo Brent perdieron 55 centavos, o un 1,22%, a 44,35 dólares por barril. Los futuros del petróleo WTI de Estados Unidos retrocedieron 86 centavos, o 1,1%, a 42,34 dólares el barril.

* El Brent bajó cerca de un 1% en la semana, mientras que el WTI registró un alza de casi un 1% en el período.

* La recuperación de la economía de la zona euro de la crisis más profunda en los registros se estancó este mes, ya que el repunte de la demanda generado por los desconfinamientos en julio empezó a tambalearse, de acuerdo a un sondeo divulgado el viernes.

* En otra señal de que la recuperación es débil, las importaciones de crudo de India bajaron en julio a su menor nivel desde marzo del 2010, después de que las autoridades tuvieron que aplicar nuevas cuarentenas por el coronavirus y de que se realizaran trabajos de mantenimiento en refinerías.

* La compañía petrolera nacional de Libia dijo que podría reiniciar las exportaciones de petróleo después de que el gobierno internacionalmente reconocido del país norteafricano en Trípoli anunciara un alto al fuego, lo que ejerce más presión sobre los precios del petróleo.

* "Este es un mercado que no puede permitirse absorber barriles adicionales", dijo John Kilduff, socio de Again Capital LLC en Nueva York. "Si bien me alegro de que hayan llegado a un acuerdo de paz, es problemático para la situación del suministro global y, por lo tanto, es en gran parte razón para la liquidación de hoy".

* La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados liderados por Rusia están buscando garantizar que sus miembros no tengan excesos de suministros y se adhieran por completo al acuerdo de recortes de producción para apoyar los precios en el mercado.

