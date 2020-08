México.- López Obrador pide a su hermano que "dé la cara" tras unos vídeos en los que recibe paquetes de dinero

Asegura que es una maniobra de sus "adversarios" por las acusaciones de corrupción contra Peña Nieto y Calderón



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido este viernes a su hermano Pío que "dé la cara", tras difundirse unos vídeos en los que recibe paquetes de dinero en lo que el mandatario ha asegurado que eran aportaciones para la campaña de su partido político, MORENA, para las elecciones de 2015.



Los vídeos, difundidos el jueves en Latinus por el periodista mexicano Carlos Loret, muestran a Pío López Obrador recibiendo paquetes de dinero de manos del ex director de Protección Civil David León.



La grabaciones se suman a las conocidas en los últimos días en las que se ve a dos ex trabajadores del Senado vinculados al opositor Partido Acción Nacional (PAN) recibiendo bolsas de dinero, por lo que han provocado un gran escándalo.



Interrogado sobre el vídeo de su hermano y León, López Obrador ha confirmado su autenticidad pero ha explicado que ese dinero eran aportaciones a la campaña electoral de hace cinco años del Movimiento de Regeneración Nacional, según recogen los medios mexicanos.



"Esos recursos, como se habla en el vídeo, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del Movimiento y, como él mismo lo afirma, David León, contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos", ha dicho en la rueda de prensa diaria.



León lo ha confirmado vía Twitter. "Respecto al vídeo, debe tener aproximadamente cinco años de antigüedad. De noviembre de 2013 a noviembre de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades", ha señalado.



No obstante, López Obrador ha admitido que desconoce si ese dinero se declaró al Instituto Nacional Electoral (INE), si efectivamente se usó para los fines previstos y cuál es su origen, cuestiones que ha pedido investigar.



"Yo les recomendaría tanto a Pío como a David, con todo respeto --son libres--, que no se amparen. (...) El que nada debe nada teme", ha planteado AMLO, como le ha bautizado la prensa mexicana.



López Obrador ha aprovechado para ratificar su política de "cero corrupción, sea quien sea", reclamando que se llegue "al fondo" del asunto en el caso de su hermano y León, pero "lo mismo a los ex presidentes, y no dejar ningún detalle en el caso de las denuncias contra Lozoya y García Luna".



Se ha referido así a las investigaciones judiciales contra el ex director de PEMEX Emilio Lozoya y el ex ministro de Seguridad Pública Genaro García Luna, el primero procesado en dos casos de corrupción y el segundo por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.



Lozoya, que fue detenido el 12 de febrero en Málaga y extraditado el 17 de julio a México, se ha declarado inocente denunciando presiones en su contra que le habrían empujado a las supuestas corruptelas y ha prometido colaborar con la Justicia.



En este sentido, Lozoya ha contado que los ex presidentes Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Felipe Calderón (2006-2012), entre otros altos cargos, habrían participado en la trama de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos que protagoniza la constructora brasileña Odebrecht en toda la región.



"BUSCAN EQUIPARAR LAS COSAS"



AMLO ha estimado que la difusión de los vídeos en los que aparece su hermano es "una reacción normal, legítima, de quienes están viendo afectados sus intereses" por la campaña anticorrupción de su Gobierno.



"Como se están ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso del señor Lozoya que ha implicado a ex presidentes, a legisladores, a funcionarios (...), nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir: 'Todos son lo mismo'", ha esgrimido.



De momento, León, que había sido designado hace unos días por López Obrador para hacerse cargo de la empresa distribuidora de medicamentos del Gobierno, ha indicado que no lo asumirá "en tanto se aclara la situación".