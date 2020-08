MercadoLibre quiere avanzar con más comercio ‘cross-border’

(Bloomberg) -- El gigante del comercio electrónico MercadoLibre Inc., que ya es la empresa más grande de América Latina por valor de mercado, se está embarcando en una nueva estrategia para impulsar las ventas internacionales a pesar de operar en una región conocida por las barreras comerciales, los aranceles y la burocracia.

MercadoLibre, empresa de comercio electrónico con sede en Buenos Aires que ahora tiene una valoración de US$60.000 millones en la bolsa de valores después de un gran alza de sus acciones durante la pandemia, vende principalmente productos a clientes del mismo país. Un impulso hacia un mayor comercio “cross-border” es una oportunidad para avanzar, dijo el director de finanzas, Pedro Arnt, en una entrevista.

Algunos programas piloto han comenzado a expandir los envíos hacia la región y la empresa está evaluando instalar centros de distribución en almacenes fiscales para poder entregar las importaciones más rápido. El plan es parte de una estrategia más amplia para expandir su red logística, acelerar las entregas y reducir la dependencia de los transportistas externos. La compañía gastará más de US$500 millones este año en su red logística, incluido el almacenamiento y el envío subsidiado.

La plataforma de compras ha crecido en 2020 a medida que las compras en línea se dispararon debido al confinamiento de la mayor parte de la población, lo que impulsó tanto sus propias ventas de productos como el uso de servicios de pago proporcionados a otros minoristas. El fundador y director ejecutivo de la empresa, Marcos Galperin, ha visto que su patrimonio neto casi se ha duplicado a US$5.200 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Ese es el aumento porcentual más alto entre todos los multimillonarios latinoamericanos en la lista.

Los analistas dicen que la acción aún podría registrar más ganancias, y media docena de firmas subieron los precios objetivo este mes, después de que las ganancias se triplicaron en el segundo trimestre. Ahora es la empresa latinoamericana que más cotiza en bolsa, superando a la minera de hierro Vale SA.

“Nuestro mayor desafío es continuar ofreciendo la excelencia en la experiencia del consumidor mientras gestionamos tres años de crecimiento en tres meses”, dijo Arnt desde Buenos Aires. Ve “enormes oportunidades” en Chile y Colombia, dos mercados que han estado registrando el mayor crecimiento en los últimos meses.

Las ventas “cross-border” actualmente componen menos de 10% del total, y lideran el segmento países que tienen barreras relativamente bajas como México, Colombia y Chile. Ya cuenta con centros de operaciones en cinco países y planea construir dos nuevas instalaciones en Brasil y México.

En el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, Brasil y Argentina se ubican en el puesto 124 y 126 respectivamente, mientras que Chile, México y Colombia figuran en el puesto 59, 60 y 67 entre 190 países.

Barreras en Brasil

La compañía ahora maneja poco más de la mitad de sus propias entregas y esa capacidad debería crecer en los próximos años, dijo Arnt. La empresa minorista aprendió el valor de tener su propia red de distribución tras enfrentar dificultades en 2018, cuando el servicio postal brasileño Correios aumentó la tarifa y una huelga de camioneros de 10 días obstaculizó las entregas en su mercado más grande, reduciendo los márgenes de beneficio.

Los trabajadores de Correios iniciaron una huelga esta semana, sin fecha de finalización a la vista. Brasil representa 53% de los ingresos de la empresa.

“A medida que crece nuestra red logística, aumenta la capacidad de alejar el volumen de ellos”, dijo. Agregó que la firma ha estado trabajando “muy de cerca” con Correios para minimizar las interrupciones.

MercadoLibre todavía está estudiando la posibilidad de vender alimentos perecederos, pero es poco probable que la idea se materialice en el corto plazo.

Nota Original:MercadoLibre Eyes More Cross-Border Shipping in Land of Red Tape

©2020 Bloomberg L.P.