Meghan Markle llama a un "cambio" con ocasión de las presidenciales de EEUU

La actriz Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique de Inglaterra, se apartó este jueves de la neutralidad habitual de la familia real británica para llamar a un "cambio" con ocasión de las presidenciales estadounidenses de noviembre.

La estrella estadounidense se expresó durante un encuentro organizado por la oenegé "When we all vote" (Cuando todos votamos), cofundada por la ex primera dama Michelle Obama, que trata de animar a los estadounidenses a acudir a las urnas.

"Creo que si participan en ese acontecimiento con nosotros es porque están movilizados y motivados para ver el cambio que todos necesitamos y merecemos", dijo Meghan Markle.

A 74 días de los comicios en los que se enfrentarán el presidente, Donald Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden, la duquesa de Sussex alentó a los estadounidenses a ejercer colectivamente su derecho a voto.

"Votamos para honrar a quienes nos precedieron y para proteger a quienes nos sucederán", declaró.

La actriz, que junto con su esposo dejó de ser un "miembro activo" de la familia real británica, ya intervino en el debate público en junio para opinar sobre la muerte de George Floyd y el racismo y la violencia policial en Estados Unidos.

cjc/seb/gma