Mañanera AMLO: Defiende a hermano, gobierno tras video filtrado

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que un video donde se muestra a su hermano recibiendo dinero en efectivo para financiar su movimiento político en 2015 no es un caso de corrupción.

AMLO de México dice que video es represalia por combatir la corrupción

Dijo que a diferencia de un video filtrado esta semana donde se ve a legisladores recibiendo supuestos sobornos para aprobar una reforma energética, vinculado a la investigación en el caso de corrupción del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, su hermano no hizo nada malo.

“En aquellos casos (relacionados a Lozoya), sin duda es extorsión, mordidas para obtener de manera ilícita, es corrupción. En el otro caso son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en el que la gente era la que apoyaba”

El presidente pidió a su hermano y a la persona que le entregó el efectivo, el ex director de la agencia de protección civil David León, a que acudan ante las autoridades. López Obrador dijo que declararía si fuera necesario en este caso. Una investigación debería determinar de dónde vino ese dinero y para qué se utilizó, agregó López Obrador.

El presidente dijo no saber si ese dinero fue reportado al Instituto Nacional Electoral (INE), a cargo de supervisar las campañas políticas y los fondos de los partidos. López Obrador dijo que desde hace cinco días estaba al tanto del video donde aparece su hermano después de que el propio León le dijera que era probable que la grabación se hiciera pública.

Otros temas

López Obrador viajará a Ciudad de México desde Aguascalientes el viernes

El gobierno federal no adquirirá nueva deuda para transferir más fondos a los estados, dijo López Obrador

El presidente dijo que terminó de leer un documento filtrado del supuesto testimonio de Lozoya en una investigación de corrupción. Escándalo por corrupción salpica a élite política de México



