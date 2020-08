Malí.- La ONU pide a los militares golpistas de Malí que liberen "de inmediato" al expresidente Keita

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El experto independiente de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Malí, Alioune Tine, ha condenado este jueves el arresto y la "detención ilegal" del expresidente Ibrahim Boubacar Keita, tras el golpe de Estado del 18 de agosto llevado a cabo por parte del Ejército, al cual ha pedido que libere a todos los prisioneros y vele por su seguridad.



"Hago un llamamiento a los miembros del Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP) para que pongan fin de inmediato a esta detención ilegal", ha demandado Tine, quien también ha pedido a "todas las autoridades de Malí" un "escrupuloso" respeto de los derechos Humanos y las libertades fundamentales".



Tine ha insistido al CNSP de que "transfiera el poder a los civiles lo antes posible, restablezca el Estado de derecho y garantice la protección de las propiedades y las personas".



El 18 de agosto, Keita presentó su dimisión y anunció la disolución del Parlamento y del Gobierno, horas más tarde de haber sido secuestrado junto al primer ministro, Boubou Cissé, por un grupo de militares rebeldes, cuando se encontraban en la residencia del ya presidente saliente en Sebenikoro, tiempo después de que se registrara un motín en un cuartel del Ejército en la localidad de Kati, que se encuentra a 15 kilómetros de Bamako.



"Nuestras Fuerzas Armadas concluyen que esto debe terminar con su intervención, me someto a ellas porque no quiero que se derrame sangre para mantenerme en el poder", anunció Keita a través de un mensaje difundido por la televisión estatal.



El grupo de militares golpistas que forzaron la dimisión de Keita anunciaron un día después la creación del CNSP, con el objetivo de llevar al país a la celebración de elecciones en "un plazo razonable" y restaurar la estabilidad.



Informaciones preliminares señalaban que el nuevo ministro de Economía, Abdoulaye Daffé; el presidente de la Asamblea Nacional, Moussa Tiembiné; y el titular de Defensa, Ibrahima Dahirou Dembélé; también fueron secuestrados por militares golpistas.



"Hago un llamamiento a todos los habitantes de Malí, líderes políticos, militares y de la sociedad civil, a que actúen con moderación y entablen un diálogo profundo para restaurar la paz duradera y la estabilidad", ha insistido este funcionario de Naciones Unidas, después de conocerse la muerte de cuatro personas tras los acontecimientos del 18 de agosto.



"Todos los responsables de tales violaciones de Derechos Humanos deben rendir cuentas ante las autoridades judiciales competentes de Malí", ha remarcado.



Tine también ha agradecido "los esfuerzos" de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y del resto de la comunidad internacional, incluida Naciones Unidas, para encontrar soluciones políticas pacíficas a la crisis en Malí.



CRISIS EN MALÍ



La renuncia de Keita se produce tras semanas de grave crisis política a raíz de los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas el pasado marzo y que vino a sumarse a la grave inseguridad ocasionada por las acciones de los grupos yihadistas, con las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico a la cabeza, pero también a la creciente violencia de carácter intercomunitario.



Un sector de la oposición, aglutinado en torno al influyente imán Mahmud Dicko, ha venido reclamando desde el pasado junio la dimisión del presidente, a quien acusaban de la situación actual del país, castigado también por una crisis económica a la que se ha sumado igualmente la pandemia de coronavirus.



El conocido como Movimiento 5 de Junio ha protagonizado multitudinarias manifestaciones en Bamako, la última de ellas el pasado 10 de julio que se saldó con más de una decena de muertos y para esta semana había anunciado una intensificación de sus acciones con una nueva manifestación prevista para este viernes. Por ahora no está claro si existe alguna relación o contacto entre los golpistas y este movimiento opositor.