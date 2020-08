Lourdes Ornelas, en plena batalla con Lydia Lozano, huye de la prensa

10/09/2019 Lourdes Ornelas, centro de la polémica por su enfrentamiento de Lydia Lozano, a la que acusa de quedarse con parte de la herencia de Camilo Sesto EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, se ha metido en un charco del que todavía desconocemos como va a poder salir. Y es que la que fuera pareja de Camilo Sesto ha concedido una polémica exclusiva a una conocida revista acusando a Lydia Lozano de cosas muy graves. Según la mexicana, la colaboradora la habría engañado recomendándole un buffete de abogados para gestionar la herencia del cantante que se habrían quedado con 400.000 euros cuando la tarifa normal por este papeleo es de 2.500. Y no sólo eso, sino que Lourdes sostiene que la periodista se habría quedado con parte de este dinero.



Las reacciones no han tardado en llegar, y mientras que su hijo, Camilo Blanes, se lava las manos y no quiere pronunciarse sobre este espinoso asunto, tanto Lydia Lozano como el despacho de abogados han anunciado sendas demandas contra la mexicana por estas polémicas declaraciones.



Lourdes Ornelas no está pasándolo demasiado bien con todo este tema, y consciente de la polvareda que han levantado sus graves acusaciones, huye para no dar la cara y enfrentarse a las preguntas de la prensa. La madre de Camilo Blanes, muy nerviosa, da la callada por respuesta al llegar a su domicilio, e incluso intenta que el portero de su edificio ejerza de guardia de seguridad prohibiéndonos hacer nuestro trabajo.



