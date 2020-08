Los rivales de Biden en las primarias le aúpan: "Es honesto y decente"

EFE/EPA/DNCC

Washington, 20 ago (EFE).- Una decena de los rivales que compitieron en las primarias demócratas contra el que ahora es el candidato presidencial del partido, Joe Biden, enviaron este jueves un mensaje de unidad en torno al exvicepresidente estadounidense, del que destacaron su empatía, su honestidad y su decencia.

"Estas son realmente las elecciones más importantes en la historia moderna de este país, y en Joe Biden tenemos a un ser humano que es empático, honesto y decente", dijo el senador Bernie Sanders, que fue el principal rival de Biden en las primarias, durante la última jornada de la convención demócrata.

En un vídeo emitido poco antes del discurso de Biden, Sanders conversó con otros seis de los políticos que se presentaron a las primarias demócratas: los senadores Elizabeth Warren, Amy Klobuchar y Cory Booker, el exalcalde de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg, el excongresista Beto O'Rourke y el empresario Andrew Yang.

Warren dijo que el día que vio más claro quién era Joe fue el primer aniversario del bombardeo en la maratón de Boston de 2013, cuando Biden "habló desde el corazón a cada una de las familias" que habían perdido seres queridos, porque "ha experimentado la pérdida muy personalmente".

O'Rourke celebró que Biden esté "escuchando" a los jóvenes que en mayo iniciaron un movimiento de protestas contra el racismo y la violencia policial, y aseguró que eso le hace sentirse "optimista" por el futuro del país.

Además de participar en ese vídeo, Buttigieg, Booker y Yang dieron sendos discursos ante la convención, como también hizo el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, otro aspirante en las primarias.

Buttigieg, que es abiertamente gay, dijo que solo "la valentía política" hizo posible que pudiera casarse, y que Biden inició el camino para que eso fuera legal al declarar en 2012 que estaba a favor del matrimonio homosexual.

"Hace poco más de diez años, me uní a un ejército donde despedirme por lo que soy no sólo era posible, sino la política en vigor. Ahora, en 2020, es ilegal en Estados Unidos despedir a cualquiera por lo que es o por a quién ama", recordó Buttigieg.

Booker, por su parte, subrayó que el presidente Donald Trump ha "fallado" a los estadounidenses, porque "los trabajadores están siendo atacados, la brecha de la riqueza crece, nuestra clase media se encoge y la pobreza persiste".

Y Yang, cuya candidatura tuvo un tirón especial entre los más jóvenes, aseguró que el país está "en un agujero oscuro" y que Biden y la candidata vicepresidencial, Kamala Harris, "lucharán por nosotros y nuestras familias todos los días".

Por último, Bloomberg urgió a los estadounidenses a votar contra Trump "no porque sea un mal tipo, sino porque ha hecho un mal trabajo", algo que irritó al mandatario, que le estaba viendo en directo y respondió en Twitter.

"(Bloomberg) está rogando un papel relevante a los demócratas. Le trataron como un perro, y siempre lo harán. Antes de entrar en política, dijo cosas BUENÍSIMAS sobre mí", se quejó Trump.