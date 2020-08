Los médicos niegan el permiso para transportar a Navalni al extranjero

El líder opositor ruso Alexei Navalny. EFE/Maxim Shipenkov/Archivo

Moscú, 21 ago (EFE).- Los médicos que atienden al líder opositor ruso Alexéi Navalni, ingresado en coma en una unidad de cuidados intensivos de la ciudad siberiana de Omsk por presunto envenenamiento, no dieron permiso para que se le traslade al extranjero, informó hoy la portavoz del político, Kira Yarmysh.

"El director del hospital ha dicho que no se le puede transportar. Su estado es inestable. La decisión de los familiares no es suficiente", escribió Yarmysh en su cuenta de Twitter.

Según la portavoz, "la prohibición de trasladar a Alexéi es una amenaza directa a su vida, pues que se quede el hospital de Omsk, sin equipos, representa un peligro mortal".

"El avión que se ha contratado para evacuar a Alexéi debe llegar en una hora. La prohibición de transportarlo es un atentado contra su vida", denunció Yarmysh.

Agregó que se presentó toda la documentación necesaria: la petición de un familiar y el acuerdo de una clínica alemana para aceptar al paciente.

"La decisión del hospital es inexplicable y monstruosa", subrayó, para añadir que anteriormente los médicos se habían mostrado dispuestos a autorizar la evacuación de Navalni.

Yarmysh explicó que precisamente por ello se organizó rápidamente su traslado a Alemania en un avión medicalizado.

"Es ilegal mantener a Alexéi en un hospital que no cuenta con los tratamientos, condiciones y equipos necesarios. No nos enseñan los informes", escribió en Twitter Anastasía Vasílieva, doctora que atiende habitualmente a Navalni y líder del sindicato Alianza de Médicos.