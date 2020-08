Los dos primeros libres del GP de Estiria anuncian un duelo KTM-Ducati

Los dos primeros ensayos libres del GP de Estiria de MotoGP anuncian un duelo entre las Ducati y las KTM para la sesión calificatoria del sábado y para la carrera del domingo, después de que las segundas tomasen una ligera ventaja este viernes.

Si las Ducati de Jack Miller y Andrea Dovizioso dominaron por la mañana, Pol Espargaró marcó después el mejor tiempo del día, por delante de las motos italianas.

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), actual líder del Mundial, sólo marcó el 14º mejor registro.

Quartararo llega a este Gran Premio con 11 puntos de ventaja sobre el segundo de la general del Mundial, el italiano Andrea Dovizioso, y con 19 puntos de margen sobre el tercero, el español Maverick Viñales.

Ese último fue octavo en la clasificación combinada de tiempos de este viernes en los ensayos libres.

Pero más allá de los cronos, gran parte de la atención de este primer día del Gran Premio fue para el piloto francés Johan Zarco, que fue sancionado por conducir de manera "irresponsable" el pasado domingo en el Gran Premio de Austria, por su accidente con Franco Morbidelli.

Como castigo, Zarco saldrá de 'boxes' en la próxima carrera, anunció este viernes la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Lesionado tras ese accidente, Zarco (Ducati-Avintia) no participó este viernes en los ensayos libres.

"No debería haber sanción porque no cometí ninguna locura", señaló el piloto luego de declarar ante los comisarios. "No puedes participar en este deporte si no quieres tomar riesgos", añadió.

- Honda, lejos de la cabeza -

Zarco frenó en una curva delante de Morbidelli, que no pudo esquivarlo. Sus motos se destrozaron sobre la pista, estando a punto de provocar la caída de Valentino Rossi.

El piloto galo está autorizado a participar el sábado en la sesión de clasificación del GP de Estiria y también en la carrera del domingo, explicaron los organizadores, aunque si participa en la misma tendrá que salir desde los 'boxes'.

Varios pilotos lesionados en las últimas carreras no participan en esta prueba, entre ellos el español Marc Márquez, séxtuple campeón del mundo, que sufrió una grave caída en la primera carrera de la temporada.

En su ausencia, Honda está en un segundo plano, con su sustituto, el alemán Stefan Bradl, y con el hermano de Marc, Álex Márquez.

Bradl apenas fue vigésimo este viernes y Álex Márquez decimoquinto.

"Ha sido un día importante para nosotros, hemos probado una nueva configuración y ha funcionado bien. Ha sido positivo y he necesitado algunas vueltas para cambiar un poco el estilo. Por la tarde hemos dado un paso adelante. Tengo muy buenos tiempos parciales, pero todavía debemos trabajar un poco para mejorar el tiempo a una vuelta", señaló el pequeño de los hermanos Márquez.

jld/jr/iga-dr/pm