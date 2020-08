Los Auténticos Decadentes cargan pilas: "No nos para nadie cuando volvamos"

Fotografía cedida hoy por Popart Discos que muestra a la banda argentina Los Auténticos Decadentes, mientras se presenta en 2019 junto a Los Nocheros, en la provincia de Mendoza (Argentina). EFE/Popart Discos

Buenos Aires, 21 ago (EFE).- La banda argentina Los Auténticos Decadentes afronta el parón que trajo a la industria la pandemia como un "lujo" que se pueden permitir tras más de tres décadas de música, aunque estos "afortunados" cargan las pilas expectantes de poder regresar a los escenarios: "no nos para nadie cuando volvamos".

El guitarrista y vocalista Diego Demarco emplea este impás para avanzar en la grabación del que será su segundo disco en solitario, que prevé lanzar a finales de año, mientras aprovecha para disfrutar de su familia y "parar un tiempo" tras tantos años de giras y estudio.

"Nosotros dentro de todo somos unos afortunados que trabajamos tanto que nos podemos dar el lujo de parar un tiempo, esperemos que pase pronto (la pandemia) porque hay gente que necesita el trabajo", afirmó durante una entrevista con Efe.

La pandemia de coronavirus obligó a la banda fundada en 1986 a suspender su gira, que los llevaría, entre otros, a México y Paraguay, con la incertidumbre de cuándo podrán volver a los escenarios, si bien su intención es "hacer algo grande" en el país norteamericano el próximo año.

Lo que tienen claro es que regresarán con la toda la energía que los caracteriza.

"No nos para nadie cuando volvamos. Con este parate vamos a tener muchas ganas de seguir tocando el año que viene", agregó el músico.

El grupo decidió postergar también la elaboración del álbum de covers (versiones) en el que trabajan, que verá la luz a finales de año, aunque Demarco no quiere dar muchos detalles "porque es una sorpresa".

SENCILLOS Y COLABORACIONES

Hace dos semanas la banda lanzó su último sencillo, una versión de "El gran señor", uno de sus temas más icónicos, con la agrupación folklórica Los Nocheros, fruto de una actuación conjunta de 2019 en la céntrica provincia de Mendoza, donde los Decadentes recibieron la Distinción Honorífica de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas.

De esta manera cumplieron con un objetivo que tenían desde que crearon la canción, ya que en ese momento pensaron en cantarla junto a Los Nocheros, precisó Demarco, quien además es el compositor del tema, uno de los más reconocidos por sus seguidores, junto a clásicos como "El pájaro vio el cielo y se voló", "Un osito de peluche de Taiwán" o "Como me voy a olvidar".

Antes lanzaron la versión de "El vino triste" con la colaboración del cantante de tango Raúl Lavié, manteniendo viva la costumbre de compartir estudio y escenario con otros músicos y amigos, que seguirá en el futuro con varios objetivos definidos.

"Siempre hay algo, Los Tigres del Norte (México) es una banda con la que siempre queremos hacer cosas, ya se va a dar, Marco Antonio Solís... siempre hay músicos para hacer cosas, hay muchos músicos en Latinoamérica, hemos hecho mucho ya y son cosas que se van dando solas", agregó.

CONTACTO EN LA DISTANCIA

En estos últimos meses la banda cesó gran parte su actividad productiva aunque mantuvo contacto con sus seguidores a través de varios encuentros digitales, como los "miércoles recopados", los "juergues decadentes" y el "sábado grande", unos eventos que también sirvieron para que los integrantes de la banda se pudieran ver, ya que no se juntan de manera presencial desde el inicio del aislamiento.

"Tenemos un chat entre nosotros y ahí charlamos, a ver como andan todos, pero no nos vemos", precisó Demarco.

A distancia mantienen el contacto y colaboran en la elaboración del segundo álbum solita de Demarco, quien repite la experiencia de "Casi nada", publicado en 2014, y que contará, entre otros, con la batería del también decadente Mariano Franceschelli.

"Son canciones que uno las va haciendo con el correr del tiempo y está bueno plasmarlas en un disco porque somos muchos compositores y si no quedan las canciones en el aire", agregó.

NUEVOS HORIZONTES

Cuando pueda recuperar su actividad habitual, la banda planea retomar su agenda internacional, siempre con México, su "segunda casa", en el corazón, y con la apuesta de destinos emergentes para ellos como Colombia o Europa.

"Nosotros hemos tocado en lo que es América en todos los lados, salvo Brasil, creo que le estamos apuntando bastante a Colombia porque es un lugar a donde ya estamos yendo bastante y es como un lugar que se está expandiendo. (...) También hemos estado en España y ahora con el coronavirus se cortó, pero la idea era ir todos los años a España, a Europa. Siempre hay donde tocar, siempre hay donde llevar nuestra música", matizó.

Caer en el conformismo no es una opción para la banda, y seguirán llevando a nuevos escenarios su apuesta musical, tan diversa como difícil de calificar, que parte del rock y abarca todos los ritmos, desde el ska a la balada pasando por la cumbia.

Algunos expertos optaron por definirlos como "rock fusión", un término con el que Demarco se siente cómodo aunque "suena más a algo jazzero", y asegura que, más que responder a cierto género, son "unos degenerados".

Ese es también uno de los legados que les gustaría dejar a las futuras generaciones, el "derribar barreras y prejuicios musicales".

"Cuando nosotros empezamos la música latinoamericana, la música de raíces tipo cumbia, folklóricas, estaba muy separada de lo que era el rock, y si vos tocabas cumbia no tocabas rock. Ahora hay un montón de bandas que hacen rock con cumbia, con un montón de ritmos de acá, y eso se unió y en eso me parece que nosotros tuvimos bastante que ver. Es un orgullo para nosotros", sostuvo.

La conocida como "nueva normalidad" tendrá, como su propio nombre indica, muchos elementos nuevos y otros más tradicionales, y ahí seguirán Los Auténticos Decadentes al pie del cañón, llevando a sus oyentes la alegría que caracteriza su ritmo festivo, y con el deseo que de que, las cosas que tengan que cambiar, lo hagan contribuyendo a un mayor respeto al entorno.

"Yo el pido al universo que esto pueda pasar lo mejor posible, que aprendamos una lección también porque de esto somos todos responsables porque se generan los desequilibrios de la naturaleza. Somos parte nosotros, me gustaría que prestemos atención a lo que nos está diciendo el planeta, seamos un poco menos ambiciosos, más austeros, para poder darle lugar a nuestra tierra para que nos pueda seguir alimentando", concluyó.

Aitor Pereira