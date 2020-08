La tasa de positividad por COVID-19 en Honduras se sitúa en un 55 %

La alta funcionaria expresó que esto significa que uno de cada dos hondureños que se practica una prueba para detectar el coronavirus sale positivo. EFE /Giorgio Viera /Archivo

Tegucigalpa, 21 ago (EFE).- Las autoridades sanitarias de Honduras informaron este viernes que la relación de test que dieron positivo por COVID-19 con el total de pruebas realizadas se ubica en 55 %, alertó este viernes la jefa de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud, Karla Pavón.

"Honduras tiene una positividad considerable, un 55 por ciento de positividad independientemente del número de muestras que procesemos nosotros diariamente", indicó Pavón, en rueda de prensa, acompañada del epidemiólogo Homer Mejía.

La alta funcionaria expresó que esto significa que uno de cada dos hondureños que se practica una prueba para detectar el coronavirus sale positivo.

Enfatizó que hasta ahora Honduras registra 52.819 contagios, 1.619 fallecidos, 8.082 personas recuperadas y una tasa de letalidad de 3,06 por ciento.

Los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, en el norte y centro del país, son las regiones más afectadas por la enfermedad, con 18.377 y 15.949 contagios respectivamente, añadió.

Cortés acumula hasta ahora 592 muertos, en tanto Francisco Morazán, donde se ubica la capital, reporta 505, de acuerdo a cifras oficiales.

"Tenemos que advertir que en las zonas amarillas se pueden volver zonas rojas,", subrayó Pavón, quien instó a la población a seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad para "controlar el contagio".

Pidió además a la población "no confiarse" porque no se ha alcanzado el pico de la pandemia, pese a que las autoridades autorizaron la víspera la circulación de personas el fin de semana a un dígito del carné de identificación o pasaporte

"No salgan de sus casas, aunque se permita los fines de semanas, salgamos de manera responsable, también somos responsables de nuestra salud", enfatizó Pavón.

Afirmó que los decesos por complicaciones causadas por el coronavirus continúan, aunque reconoció que han disminuido los ingresos de pacientes en los hospitales.

NUEVOS LINEAMIENTOS

Por su parte, el epidemiólogo Homer Mejía, detalló que las personas que contraigan el virus y presenten síntomas leves o moderados, como tos, fiebre y dolor de garganta, serán tratados de manera ambulatoria.

"A partir de una primera prueba confirmatoria, se van a empezar a contar diez días (...), y si esta persona no presenta síntomas y hay mejoría, el médico podrá suspender el aislamiento y el paciente podrá reincorporarse", explicó.

Los pacientes con enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión, tendrán que someterse a 20 días de aislamiento y el médico será el encargado de determinar si hay una mejoría o si la persona necesita una nueva muestra de control.

En tanto, los pacientes asintomáticos pasarán 10 días de aislamiento y luego podrán incorporarse a sus actividades laborales, añadió.

Mejía señaló que estos nuevos lineamientos están basados en descubrimientos científicos que consiste que después de los primeros diez días de los primeras síntomas "no se considera riesgo de infectar a otras personas".