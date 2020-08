La protagonista de "Veep" arropa a Biden con un mordaz alegato contra Trump

Un fotograma de la actriz Julia Louis-Dreyfus durante la última jornada de la Convención Nacional Demócrata en Milwaukee, Wisconsin, (EE.UU.), hoy 20 de agosto de 2020. EFE/EPA/DNCC

Washington, 20 ago (EFE).- La actriz Julia Louis-Dreyfus, que interpretó a una vicepresidenta en la serie "Veep" mientras Joe Biden ocupaba ese mismo cargo en la vida real, le respaldó este jueves con un mordaz monólogo contra el presidente Donald Trump durante la última jornada de la convención demócrata.

Louis-Dreyfus, conocida también por su papel de Elaine en la serie de comedia "Seinfeld", hizo de maestra de ceremonias durante la noche final de la convención virtual del partido, poco antes de que Biden aceptara en un discurso la nominación para competir contra Trump en las elecciones de noviembre.

La actriz hizo su aparición en una conversación con el empresario Andrew Yang, quien compitió contra Biden en las primarias demócratas, en la que ambos hicieron un guiño a la aparente dificultad de algunos comentaristas republicanos en pronunciar correctamente el nombre de la senadora Kamala Harris, candidata a la Vicepresidencia de EE.UU.

"¿Qué te pareció el discurso de Kamala Harris?", preguntó a Yang la actriz, que luego añadió: "No puedo esperar a ver cómo debate contra nuestro vicepresidente actual, Meeka Pints. ¿O es Paints?", en referencia a Mike Pence.

"Creo que se pronuncia Pahnce", respondió Yang, antes de que Louis-Dreyfus comentara que es "un nombre extraño que suena a extranjero".

La que interpretara en "Veep" a la vicepresidenta torpe y sin escrúpulos Selina Meyer explicó que conoció a Biden cuando protagonizaba esa serie, y que ambos "se llevaron bien de inmediato".

"Poco después, me pidieron estar en la portada de una revista (...) Resultó que era la revista oficial de a bordo de (la red ferroviaria) Amtrak, algo que nadie lee nunca. Y cuando salió, me sonó el teléfono, y era el vicepresidente, diciéndome que le encantó el artículo", explicó la actriz.

"Así que quería recordarles que Joe Biden no solo sabe leer, sino que lo lee todo", agregó en una referencia implícita a Trump, quien tiene fama de aborrecer la lectura.

Louis-Dreyfus también pidió enviar un mensaje al teléfono oficial de la campaña de Biden, 30330, y aseguró que para recordar ese número, los estadounidenses podían pensar en que "ese es el año en el que Donald Trump publicará finalmente sus declaraciones de impuestos".

Además, afirmó que Biden "va tanto a la iglesia que no necesita gases lacrimógenos y tropas federales que le protejan", en referencia al momento del pasado junio en el que Trump dispersó los manifestantes de delante de la Casa Blanca para sacarse una foto con una Biblia delante de una iglesia.

"Si todos votamos, no hay nada que Facebook, Fox News o Vladímir Putin puedan hacer para detenernos", subrayó Louis-Dreyfus, que se definió orgullosamente como una "mujer asquerosa" en referencia a un adjetivo que Trump usó contra su rival en 2016, Hillary Clinton, y ahora también contra Harris.

Esa senadora y candidata a la Vicepresidencia celebró en un tuit el discurso de la actriz, al escribir: "De 'veep' a 'veep', lo estás bordando".

Otra actriz, Sarah Cooper, conocida por sus virales parodias de Trump en la red social Tiktok, hizo también una aparición sorpresa en la convención virtual para criticar la campaña de Trump contra el voto por correo, y Louis-Dreyfus aseguró que planea ejercer su derecho en noviembre usando ese método de sufragio.

Además, amenizaron la velada The Chicks (antes Dixie Chicks), que cantaron el himno nacional estadounidense; y los cantantes John Legend y Common, que entonaron la canción "Glory" de la película "Selma" (2014) en un homenaje al recién fallecido congresista afroamericano John Lewis.