La gastronomía "desfila" en la alfombra roja del cine internacional

Málaga (España), 21 ago (EFE).- Aunque la temática gastronómica cuenta ya con sección propia en varios festivales de cine, el de la ciudad española de Málaga será el primero que la haga "desfilar" por la alfombra roja con el I Concurso de Documentales Cinema Cocina, con piezas que tienen como protagonistas al cocinero Dani García, al repostero Jordi Roca, ambos estrellas Michelín, o al atún rojo.

Arranca este sábado la tercera edición de Cinema Cocina con la exhibición de once documentales españoles e iberoamericanos -a los que se suman dos fuera de concurso- que optarán a la Biznaga de Plata al mejor largometraje (5.000 euros/5.887 dólares) y al mejor corto (2.000 euros/2.355 dólares), más otras dos Biznagas de Plata que otorgará el público en ambas categorías.

Abre el programa la proyección de "La última cena", un recorrido emocionante y revelador sobre un año clave en la trayectoria del cocinero español Dani García: desde que recogió la tercera estrella Michelin en Lisboa en noviembre de 2019 hasta que cerró, doce meses después y con una gran fiesta entre colegas de profesión, familia y amigos, su restaurante de alta cocina para dedicarse a llevar sus platos por todo el mundo con nuevos proyectos.

Una decisión dura, que ni su madre entendió al principio, contada en primera persona como exponente de la dureza de la alta cocina, sus exigencias, las renuncias a las que obliga en el plano familiar, aunque también la alegría de los premios y reconocimientos. El cortometraje, que podría ser profeta en su tierra, está dirigido por Jesús Javier Ruiz Aquerreta y Virginia Jönas Urigüen.

Después se estrenará el documental "Oro rojo", dirigido por Jesús Sotomayor y producido por Trafalgar Cinema y Maximus Entertainment. Un viaje de la localidad española de Barbate (Cádiz) a Japón a través del almadrabero Rafael Márquez, que sigue los pasos de los atunes que pesca en el Estrecho con esta milenaria técnica -salvada por los japoneses gracias a la compra de estas apreciadas piezas- hasta el mercado nipón y sus mejores restaurantes.

El actor cubano Jorge Perugorría protagoniza "Constante y El Floridita de Hemingway", que se proyectará el domingo. Dirigido por Ramón Vilaró, viaja entre La Habana y la ciudad española de Barcelona a través del coctelero español Constante Ribalaigua, creador de uno de los bares más famosos del mundo y cuyos daiquiris entusiasmaron al escritor estadounidense, que hizo de El Floridita un lugar de peregrinación de turistas hasta la actualidad.

La pionera investigación desarrollada por el 'triestrellado' El Celler de Can Roca (Girona, noreste de España), BBVA y la Sociedad Española de Neurología (SEN) se plasma en "El sentido del cacao", dirigido por Álvaro Utrera. La pérdida del olfato y del gusto afecta a casi un 20 % de la población, por lo que el repostero Jordi Roca decidió ayudarles a través del cacao en un proyecto que logró activar la neurona del gusto a varios de los pacientes que participaron.

Cinema Cocina propone el lunes viajar a Uruguay con "Criollo", que, dirigido por Pablo Banchero y protagonizado por el cocinero Hugo Soca, explora una cocina forjada a través de la inmigración que ahora vuelve su mirada a plantas indígenas sin abandonar tradiciones como la parrilla.

Ese mismo día se estrena el cortometraje "La raspa", de Sara Cucala, en torno al proyecto desarrollado en Madrid por la ONG Gastronomía Solidaria que busca la inserción social y laboral de jóvenes problemáticos a través de la cocina.

Fuera de concurso se proyecta el martes "Cocinar belleza", una reflexión multidisciplinar sobre la estética del sabor alrededor del trabajo de uno de sus máximos exponentes, Quique Dacosta, con cinco estrellas Michelin repartidas entre el restaurante que lleva su nombre en Denia (Alicante) y El Poblet (Valencia).

Completa la jornada el corto "Jin Tian Bu Hui Xia Yu" (No creo que vaya a llover), dirigido por Adrià Guxens, una reflexión desde China sobre el peso de la tradición en la cocina a través de una abuela y su nieto.

"En tensión", de Elena Plaza, introducirá a los espectadores el miércoles en cómo se vive una competición gastronómica desde dentro, con los miembros de la Selección Española de Cocina Profesional en su paso por la Culinary World Cup 2018, una de las competiciones más importantes de cocina a nivel internacional.

Completa la doble sesión "Purity", dirigido por Alfred Oliveri y protagonizado por el joven cocinero argentino afincado en Uruguay Juan Peralta Ramos, quien dejó la ciudad para recuperar el contacto con la naturaleza y desarrollar una cocina más pura.

El corto "Darwin se sienta a la mesa" abre la jornada del miércoles. El cineasta Arturo Menor reúne en el restaurante Sobretablas (Sevilla, sur de España) a su propietaria y primera mujer ganadora del premio Cocinero Revelación en Madrid Fusión, Camila Ferraro; la ganadera y activista contra el despoblamiento rural Marta Cornello, la ecoemprendedora Zaida Casero y la actriz Esther Parralo para debatir sobre los pros y los contras de los productos convencionales y ecológicos.

Completan esta jornada de cine gastronómico con la naturaleza como eje el cocinero holístico de Tudela (Navarra, norte de España) Santi Cordón, el permacultor Alberto Marín y su viaje del norte al sur de España en la "verducleta", protagonistas de "Los últimos de la mejana", de Patxi Uriz Domezáin.

Fuera de concurso y como colofón se podrá ver el 29 de agosto "Vivir en el silencio", un documental imprescindible para los amantes de la gastronomía que logra adentrarse en el trabajo de Bittor Arginzoniz, un cocinero poco proclive a los medios y cuyo asador Etxebarri (Vizcaya, norte de España) está considerado el tercer mejor restaurante del mundo.

Silencios, palabras e imágenes conforman este relato dirigido por Iñaki Arteta sobre una figura única en la gastronomía mundial, un cocinero español autodidacta que ha prestigiado internacionalmente la cocina de las brasas e inventado todo tipo de utensilios para cocinar sobre ellas desde angulas a una yema de huevo.

