La banda argentina La Mosca revisará toda su historia en un concierto virtual

Miami, 21 ago (EFE).- La banda argentina La Mosca anunció este viernes que revisará toda su historia en su primer concierto virtual, con el que esperan alimentar “el hambre” que sienten por estar en contacto con su público a través de la música.

“Una vez que nos dimos cuenta de que esta situación va para largo, decidimos organizarnos a ver cómo podíamos retomar la relación musical con nuestros fans. Obviamente, dar un concierto siempre es la mejor forma de hacerlo”, dijo a Efe Guillermo Novellis, el líder vocal de la agrupación de ska tipo fusión en español.

“Estamos emocionadísimos con la idea de poder conectarnos con personas de todas partes del mundo al mismo tiempo y estamos enfocándonos en hacer todo lo posible para que sea un espectáculo de calidad, tanto en su contenido como en su transmisión a través de internet”, indicó el artista.

“Parece algo imposible: Un concierto mundial de La Mosca desde nuestra propia ciudad de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires”, reconoció el artista sobre la presentación que se realizará el 19 de septiembre.

Más allá de los ensayos, la interpretación sin público y el crear un espectáculo sin el apoyo técnico al que están acostumbrados, la agrupación ha destacado que hasta ahora lo que se les ha hecho más difícil ha sido escoger el repertorio.

“Son muchos años y muchas canciones. No fue fácil decidir cuáles tocaríamos. No podemos hacer un concierto de horas”, manifestó Novellis.

Obviamente, afirmó, estarán incluidos temas como “Para no verte más”, “Te quiero comer la boca”, “Todos tenemos un amor” y “Yo te quiero dar”, que forman parte del cancionero del movimiento de rock/pop en español.

Aunque la pandemia les obligó a suspender una larga gira que incluía presentaciones en Argentina y otros países de América Latina, y Argentina tiene estrictas medidas de confinamiento, Novellis reconoció que el tiempo de encierro les ha hecho captar la magnitud del cariño que no solo les tienen los fans, sino la comunidad de nuevos artistas latinos.

"La música latina, español y bilingue es la que domina en el mundo y el ska que hacemos, con esa fusión con el rock, la cumbia y otros ritmos, está insertado en ese movimiento", agregó.

Los músicos darán una probadita de lo que será su espectáculo el próximo sábado 29 de agosto, cuando participarán como invitados del concierto de la banda puertorriqueña Los Rabanes, que celebrarán sus 25 años en la música con una transmisión que incluirá una emocionante lista de invitados.