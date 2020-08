"Jugaré en el Rennes esta temporada", confirma Camavinga

"Jugaré en el Rennes esta temporada", señaló Eduardo Camavinga, futbolista revelación de la Ligue 1 la pasada temporada y objetivo de grandes clubes europeos, este viernes en una entrevista con la nueva cadena de televisión Telefoot.

El jugador confirma de esta forma el anuncio del presidente del club Nicolas Holveck, que a finales de junio señaló que seguiría un curso más en Roazhon Park.

Camavinga, de 17 años y titular en el centro de campo del Rennes, se ha convertido en objeto de deseo entre las grandes escuderías europeas. Los medios han destacado en los últimos meses el interés del Real Madrid por el internacional sub-21 francés.

"Simplemente, soy del Rennes. Me quedan años de contrato (hasta 2022) y estoy contento de estar aquí, me quedaré en el Rennes esta temporada", declaró el jugador este viernes, en el lanzamiento de la cadena del grupo audiovisual español Mediapro.

El Rennes, tercero en la Ligue 1 tras la suspensión definitiva por la pandemia de coronavirus, jugará la próxima Liga de Campeones.

Nacido en Angola de padres congoleños, Camavinga llegó a Francia con su familia cuando tenía dos años y en noviembre logró la nacionalidad francesa. Luego debutó con la selección sub-21.

Este viernes Camavinga se refirió a las informaciones sobre su posible cambio de aires: "No me dicen nada, así es el fútbol, siempre hay rumores, cosas que son verdad y falsas, no hay que prestar atención".

jed/bvo/pm/dr