Honduras ya suma 1.619 muertos y 52.819 contagiados por coronavirus

De 1.465 nuevas pruebas de laboratorio efectuadas, 523 dieron positivo, para elevar a 52.819 los casos de contagio con el SARS-CoV-2 a nivel nacional, indicó el organismo estatal en cadena de radio y televisión. EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 20 ago (EFE).- La cifra de muertos en Honduras a causa del coronavirus aumentó este jueves a 1.619 con once nuevos casos confirmados, en tanto que los contagiados ya suman 52.819, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De 1.465 nuevas pruebas de laboratorio efectuadas, 523 dieron positivo, para elevar a 52.819 los casos de contagio con el SARS-CoV-2 a nivel nacional, indicó el organismo estatal en cadena de radio y televisión.

Señaló que, de los 523 nuevos casos, 229 corresponden al departamento de Cortés, en el norte del país y epicentro de la enfermedad.

El Sinager también registró 186 nuevos contagios en el departamento de Yoro, en el norte del país, en tanto los otros 108 casos se reportan en otros nueve departamentos del país.

Del total de casos positivos, 943 personas permanecen hospitalizadas, de las que 685 están en condición estable, 209 graves y 49 en cuidados intensivos.

Las autoridades además confirmaron el fallecimiento de once personas por la COVID-19, lo que eleva a 1.619 los decesos en el país.

Cinco de los nuevos muertos son de Cortés, el departamento de mayor movimiento comercial, industrial y económico del país, y dos en Francisco Morazán.

El organismo estatal reportó también 215 pacientes recuperados, con los que aumentó a 8.082 la cifra de los que han salido bien librados del virus.

La tasa de letalidad es de 3,06 por ciento, según el mismo organismo, que de nuevo recordó que las personas que no tienen necesidad de salir de su casa, no lo hagan, y sigan cumpliendo con todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias.

A pesar de las alarmantes cifras, el gobierno de Honduras reabrió a finales de julio de manera "gradual" la economía, mientras la Mesa Multisectorial analiza la posibilidad de autorizar la salida de personas el fin de semana de acuerdo al último dígito del carné de identidad o pasaporte.

Hasta ahora, las personas solo pueden circular de lunes a viernes, mientras el sábado y domingo no circula nadie, solamente personal autorizado.

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffi, instó a la Mesa Multisectoral a autorizar la salida a personas con dos dígitos por día y el fin de semana para "dinamizar" la actividad económica.

“Yo creo que hay que reflexionar de que podamos llegar de una forma responsable a la ampliación de dos dígitos diarios por lo menos a corto plazo y habilitar los fines de semana”, dijo Sikaffi a los periodistas.

Señaló que al menos 700.000 personas han perdido su empleo debido a la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia del coronavirus.