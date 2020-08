Grillo, brillante; Muñoz cumple; Niemann, Ortiz y Ancer pierden posiciones

Grillo entregó una tarjeta de 64 golpes (-7) al conseguir un eagle, siete birdies y dos bogeys que le permitieron ascender 41 puestos para acumular 133 golpes (-9) y colocarse en el duodécimo lugar. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Norton (Massachusetts, EE.UU.), 21 ago (EFE).- Los golfistas latinoamericanos vivieron un cara y cruz este viernes en la segunda ronda del torneo Northern Trust, correspondiente a los playoffs de la FedEx Cup, pues el argentino Emiliano Grillo estuvo brillante y el colombiano Sebastián Muñoz cumplió, pero el chileno Joaquín Niemann y los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer perdieron posiciones.

Grillo entregó una tarjeta de 64 golpes (-7) al conseguir un eagle, siete birdies y dos bogeys que le permitieron ascender 41 puestos para acumular 133 golpes (-9) y colocarse en el duodécimo lugar.

El argentino de 27 años, número 103 en la clasificación del PGA Tour, comenzó la jornada dominante y seguro con los golpes de putt dentro del green, lo que le permitió hacer un birdie en el segundo hoyo, un eagle en el cuarto y otro birdie en el séptimo.

Luego llegaría el primero de los bogeys que registró, en el noveno hoyo, pero el nativo de Resistencia se reencontró con el toque en los golpes largos y acabó el recorrido con otros cuatro birdies (hoyos 13, 15, 17 y 18).

Muñoz no tuvo la brillantez de la primera ronda cuando registró 65 golpes (-6), pero su par de 71 le permitió sumar 136 impactos (-6) que le aseguraron competir todo el fin de semana y tener la opción de quedar entre los 70 mejores para mantenerse en los playoffs de la FedEx Cup.

El bogotano de 27 años, a diferencia de la primera ronda, hizo un doble bogey en el inicio de la segunda y aunque lo compensó con tres birdies hasta el séptimo hoyo, no sintió la misma confianza en los golpes largos.

Eso le costó que en el octavo hoyo hiciese bogey, que también compensó de inmediato con birdie en el noveno tras manejar a la perfección los golpes de putt en el green.

En la segunda mitad del recorrido Muñoz no pudo retomar su mejor desempeño e hizo un bogey en el undécimo hoyo, aunque el resto del camino fueron todos pares para acabar con cuatro birdies, un doble bogey y bogey.

Muñoz, 21 en la clasificación del PGA Tour, tenía sin embargo la ventaja suficiente para seguir entre los mejores (vigésimo noveno, con 136 impactos y -6).

La misma puntuación del número uno del mundo, el español Jon Rahm, que brilló para entregar tarjeta de 67 (-4) tras hacer cinco birdies y un bogey.

No sucedió lo mismo con Niemann, que entregó tarjeta de 74 golpes (+3) que le hizo perder lo ganado en la primera ronda y sumó 142 (par), el mismo registro de Ortiz, quien completó el recorrido de la segunda ronda con 73 (+2).

Mientras tanto, Ancer siguió sin encontrar su mejor toque con los golpes largos y dentro del green y eso lo costó otra puntuación de 71 golpes (par) que le dieron la suma de 143 (+1).