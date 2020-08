Fútbol/Liga Europa.- Lopetegui: "Para mí es una alegría inmensa, tenemos un club magnífico"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, reconoció sentir "una alegría inmensa" después de conquistar la Liga Europa, su primer título como técnico de club, de manera "merecida" con un 3-2 ante el Inter de Milán, un "premio gordo" por el que elogió a su equipo.



"Mi emoción es muy grande porque hemos trabajado muy duro y hemos merecido ganar contra un equipo fantástico como el Inter. Estamos muy contentos por el trabajo realizado en estos tres meses", dijo este viernes después de la final en Colonia, en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.



"Este equipo es genial. Creen en todo, en lo que trabajan y en lo que transmiten. Aunque no hubiésemos ganado, pero estos chicos se llevan el premio gordo a casa. Siempre hemos creído. Este equipo nunca se rinde, como dice nuestro himno", añadió.



El preparador de los andaluces, que se acordó de Puerta y de Reyes, destacó la unidad de su equipo. "A 22 de agosto estamos aquí, con las mismas ganas, nadie pensaba más que en ayudar. Hablamos de resiliencia en el anterior partido, eso es ser capaces de convivir con las dificultades. No siempre se consigue, pero por intentarlo ya eres un campeón. Lo hemos intentado y creo que hemos merecido ganar el partido", comentó.



"Para mí es una alegría inmensa, tenemos un club magnífico. Todos nos ayudan, en estos momentos de pandemia que no podemos salir a la calle, que sea prudente la afición en la celebración, pero que lo celebre porque es para celebrarlo", añadió.