Fútbol/Liga Europa.- Julen Lopetegui se corona en Sevilla tras los palos de la selección y el Madrid

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El técnico español Julen Lopetegui levantó este viernes su primer título como entrenador al llevar al Sevilla a su sexta Liga Europa, cuarto título en siete años para el cuadro andaluz, para saborear la gloria y reivindicar su labor tras los disgustos que vivió en sus anteriores experiencias con la selección nacional y el Real Madrid.



Lopetegui había sido campeón de Europa Sub-19 y Sub-21 con España, pero no había estrenado su palmarés en el banquillo de un club. Tras varios años volcado en las categorías inferiores de la 'Roja', el técnico vasco vivió su primera gran experiencia en un banquillo de club con el Oporto, de 2014 a 2016.



En Portugal dejó una gran impresión, en especial en su primera temporada y en la única que completó, para después dar un merecido salto a la selección española absoluta, como sustituto de Vicente del Bosque. El técnico vasco resucitó a un equipo campeón, en una trayectoria casi inmaculada hasta el Mundial de Rusia 2018.



Ahí, a horas de empezar el torneo, salió por la puerta de atrás para fichar por el Real Madrid. El desencuentro entre Federación, club y técnico fue lo más sonado de la cita rusa y a España no le fue nada bien, cayendo en octavos de final ante la anfitriona, sin alma ni fútbol cuando llegaba como una de las favoritas.



La apuesta por el Real Madrid, el día más feliz de su vida como dijo en la presentación, fue más amarga si cabe, ya que el gigante blanco no dio tiempo a su proyecto y se lo cargó en el mes de octubre, tras encajar un 5-1 en el Camp Nou. La amargura que tuvo que sentir el técnico vasco solo la podría explicar él mismo.



Dos proyectos soñados que no pudo culminar dieron paso a la apuesta del Sevilla para esta temporada que terminó este viernes en Colonia (Alemania). El cuadro andaluz le dio un equipo nuevo, una plantilla llena de fichajes y además le exigió estar entre los mejores. Lopetegui cumplió e hizo funcionar a sus jugadores desde el primer día, siendo incluso candidato al título liguero.



Real Madrid y Barcelona se quedaron solos como casi siempre, pero el Sevilla no perdió de vista el tren 'Champions', que ató en la tabla después del parón por el coronavirus. Faltaba la cita fetiche del sevillismo, en formato compacto por la pandemia. Ni Roma, ni los Wolves, ni el United, ni el Inter, el cuadro español demostró ser el más grande de la competición, seis finales y seis títulos, con un Lopetegui que se reivindica como grande de los banquillos.