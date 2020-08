Fútbol/Liga Europa.- Antonio Conte: "Discutiremos el futuro del Inter y veremos si es con o sin mí"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte, dejó en el aire su futuro después de caer (3-2) en la final de la Liga Europa este viernes ante el Sevilla, ya que dijo que tendrá que discutir con los dirigentes si lo mejor para el club es que siga o que no.



"Fue una temporada maravillosa, agradezco al club por la oportunidad. Pase lo que pase, valió la pena. Con la cabeza fría, discutiremos y entenderemos si seguir juntos", dijo en declaraciones a Sky Sports, después de la final celebrada en Colonia (Alemania).



Conte, que ya había dejado duras declaraciones contra el presidente Steven Zhang tras el final de la Serie A, confirmó que no tiene claro si seguirá en el Inter. "Ahora tomamos dos días de vacaciones y luego con la cabeza fría nos encontraremos y examinaremos la temporada. De manera serena intentaremos planificar el futuro del Inter si es necesario. Con o sin mí, veremos", dijo.



"No hay resentimiento, tal vez haya diferentes opiniones y se harán valoraciones. Fue una gran temporada para mí. Valió la pena. Algunas situaciones no me gustaron, veremos si hay voluntad de todos para mejorar y cambiar determinadas situaciones. Haré algunas evaluaciones con el presidente y los gerentes", añadió.



Sobre el duelo ante el Sevilla, Conte lamentó una derrota que debe servir al club. "Fue un partido duro y equilibrado. En la segunda parte la ocasión de Lukaku pudo haber cambiado el partido, luego el gol en propia puerta de Romelu fue desafortunado y a partir de ahí se volvió difícil. Los chicos lo dieron todo contra jugadores acostumbrados a las finales y con más experiencia. Muchos de nuestros jóvenes han ganado experiencia para jugar estas competiciones. Ahora ya jugaron una final", dijo.