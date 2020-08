España.- Los nuevos casos de covid-19 siguen subiendo hasta 3.650 y Sanidad añade 8.000 positivos a la cifra total

21/08/2020 Dispositivo para la realización de pruebas PCR de coronavirus a vecinos de Alcobendas de entre 15 y 49 años, a 21 de agosto de 2020. SOCIEDAD Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Sanidad ha informado este viernes de 3.650 nuevos casos de COVID-19, lo que supone una subida de 300 con respecto a ayer (3.349). El informe también ha actualizado la cifra de positivos, incorporando 8.148 nuevos diagnósticos frente al jueves, para un dato total de 386.054. En las últimas dos semanas, 21.659 personas han sido diagnosticadas, 5.690 en los pasados siete días.



De los 3.650 positivos en las últimas 24 horas, 303 corresponden a Andalucía, 342 a Aragón, 40 a Asturias, 149 a Canarias, 92 en Castilla-La Mancha, 121 en Castilla y León, 172 en Cataluña, seis en Ceuta, 99 en Comunidad Valenciana, 68 en Extremadura, 182 en Galicia, 1.199 en Madrid, 26 en Murcia, 98 en Navarra, 685 en País Vasco y 68 en La Rioja. Las cifras de Cantabria y Melilla no aparecen en el documento de Sanidad porque "en el momento del cierre del informe no han cargado datos".



Hasta 125 personas han fallecido con prueba diagnóstica positiva confirmada de COVID-19 en la última semana, un número parecido al de ayer (122). El número total de muertes desde el inicio de la pandemia se sitúa ahora en 28.838, de acuerdo con las estadísticas oficiales.



Las 125 muertes se distribuyen de la siguiente forma: diez en Andalucía, cuarenta en Aragón, dos en Baleares, tres en Canarias, una en Cantabria, cuatro en Castilla-La Mancha, diez en Castilla y León, cinco en Comunidad Valenciana, dos en Extremadura, tres en Galicia, 42 en Madrid, dos en Murcia y una en La Rioja.



Además, en los últimos siete días se han producido 1.467 ingresos hospitalarios (131.175 en el cómputo global de la pandemia): 188 en Andalucía, 185 en Aragón, tres en Asturias, 23 en Baleares, 87 en Canarias, 20 en Cantabria, once en Castilla-La Mancha, 115 en Castilla y León, 78 en Cataluña, 142 en Comunidad Valenciana, 16 en Extremadura, 87 en Galicia, 392 en Madrid, cuatro en Melilla, 64 en Murcia, 37 en Navarra y quince en La Rioja.



También se han registrado 93 admisiones en unidades de cuidados Intensivos (UCI) en los pasados siete días, con una cifra conjunta de 12.060: doce en Andalucía, nueve en Aragón, cuatro en Baleares, 14 en Canarias, una en Cantabria, una en Castilla-La Mancha, ocho en Castilla y León, cuatro en Cataluña, nueve en Comunidad Valenciana, una en Extremadura, siete en Galicia, 14 en Madrid, cuatro en Murcia, cuatro en Navarra y una en La Rioja.



En estos momentos hay 4.703 pacientes con COVID-19 ingresados en camas convencionales y 541 en UCI. Así, el porcentaje de camas ocupadas a nivel nacional se sitúa en el 4,4 por ciento. Las comunidades autónomas con peor situación son Aragón (13,6%), Madrid (9,8%) y País Vasco (9,1%). Baleares se encuentra en el 5,6 por ciento, mientras que Cataluña está en el 4,2 por ciento.



En las últimas 24 horas se han registrado 765 ingresos por COVID-19, frente a las 658 altas. En los ingresos destaca Madrid, con 217, muy por delante de Cataluña (85), Aragón (70), País Vasco (67) y Andalucía (63).